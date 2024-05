Se sei tra i tanti che hanno visto Bridgerton e ti è piaciuta, ecco quali sono le altre serie TV da vedere.

Di anno in anno su Netflix arrivano nuove serie TV a cui basta poco tempo per conquistare il pubblico in tutto il mondo: tra quelle di maggiore successo c’è Bridgerton. Gli otto episodi della prima stagione sono stati rilasciati sulla piattaforma streaming il 25 dicembre 2020, in poche settimane milioni e milioni di utenti si sono appassionati alla show prodotto da ShondaLand: se ancora voi siete tra coloro che si sono appassionati a Bridgerton, ecco quali sono le serie TV da vedere che potrebbero piacervi.

5 serie TV come Bridgerton in streaming e in TV

Tra le serie TV come Bridgerton su Netflix troviamo Gossip Girl. E’ ambientata in un periodo storico completamente differente (nei primi anni del 1800 una, negli anni 2000 l’altra) ma in comune ha molto: in entrambe le serie c’è un personaggio segreto che, in metodi diversi in base a cosa permette la tecnologia, svela e pubblica i segreti delle famiglie dell’aristocrazia.

Se invece di Bridgerton vi ha appassionato il fatto che fosse una serie in costume, ambientata nelle Gran Bretagna del passato e che abbia come protagonisti principali i componenti di una famiglia in particolare, allora non potete perdervi Downton Abbey (disponibile su Amazon Prime Video).

Tra le più belle serie TV in costume, che potrebbe piacervi se avete visto Bridgerton, c’è anche la trilogia formata da The White Queen, The White Princess e The Spanish Princess. La trilogia è su Starzplay, disponibile su Amazon Prime Video, Apple TV+, Rakuten TV e Vodafone TV.

Su Netflix, un’altra serie TV in costume da non perdere è Reign: nel corso dei vari episodi viene raccontata l’ascesa al potere di Maria, la regina di Scozia.

L’ultima serie TV che vi segnaliamo, da vedere se vi è piaciuta Bridgerton, è Outlander: anche in questo caso parliamo di una serie TV in costume.