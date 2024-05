Giornate di festa per Francesco Facchinetti e family. Il DJ ha gioito per il suo compleanno ma anche per quello del padre Roby.

Tanti auguri a Francesco Facchinetti che ha festeggiato in queste ore il compleanno. Per il noto DJ e volto tv, però, sono state ore di grande gioia anche per un’altra ragione. Infatti, ieri, è stato suo padre Roby a compiere gli anni, ben 80. Sui social, “il Capitano” ha voluto dedicare un pensiero al genitori ma anche a se stesso con una sorta di “auto dedica”.

Francesco Facchinetti, l’auto dedica per il compleanno

Francesco Facchinetti

Attraverso una simpaticissima foto che lo vede protagonista insieme ai figli, Francesco Facchinetti ha stupito tutti i fan con una tenera e molto significativa auto dedica per il suo compleanno. Il DJ e volto tv ha scritto, infatti: “Tanti auguri a me: sono 44! Oggi, il regalo più grande, è passare del tempo con i miei figli LIV e LEO. Faremo i monelli e festeggeremo a più non posso. Nei prossimi giorni festeggerò anche con la piccola Mia, mia moglie, tutta la mia famiglia e i miei amici. Mi è sempre piaciuto fare le feste!

Grazie a tutti degli auguri…”.

Parole molto belle e che hanno emozionato i tantissimi seguaci dell’uomo che da tempo, ormai, è entrato nel cuore di tantissimi italiani, sia per la sua musica che per il suo modo di essere sempre sopra le righe ma con grande rispetto per tutto e per tutti. Anche noi ci accodiamo agli auguri per il famoso “Capitano”.

Di seguito anche il post Instagram di DJ Francesco con gli auguri a se stesso:

Il compleanno di Roby

Solamente poche ore prima era stata la volta degli auguri per suo padre, Roby. Il noto componente dei Pooh, infatti, ha festeggiato 80 anni e lo ha fatto circondato dall’affetto dei suoi cari tra cui, appunto, il figlio Francesco. Sui social, proprio il noto DJ aveva scritto: “Auguri Papà, sono 80. Ti amo più della mia stessa vita“. Un messaggio ricco d’affetto che aveva raccolto moltissimi like e commenti da parte dei tantissimi fan.