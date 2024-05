Beatrice Valli si prende del tempo lontano dai social e il motivo è inaspettato. “L’ho fatto per mio figlio” spiega l’influencer.

La nota influencer Beatrice Valli ha condiviso con i suoi follower i motivi che l’hanno spinta ad allontanarsi dai social negli ultimi tempi. La famosa influencer è madre di quattro figli insieme al compagno Marco Fantini, e ha deciso di prendersi del tempo lontana da Instagram per un motivo sorprendente.

Ecco che cosa ha spiegato nelle sue Instagram stories.

Beatrice Valli: “Ho fatto la giornata con la mamma e Ale”

Dopo essere stata assente dai social, l’influencer ha rassicurato i fan sul motivo per cui non ha condiviso contenuti per diverso tempo.

“Oggi sono stata assente sui social perché ho fatto “la giornata con la mamma e Ale”” ha spiegato tra le Instagram Stories. Ma in cosa consiste? “Adesso vi spiego in che cosa consiste – continua Beatrice –. In questa giornata ha deciso lui cosa fare. La farò anche con Azzurra e Bianca. Io ed Ale invece oggi siamo andati a mangiare prima un gelato e poi abbiamo parlato un po’. Trovo utile questa giornata perché in questo momento io riesco a parlare e comunicare con lui“.

Beatrice Valli: la connessione con i figli

L’influencer ha trovato un modo tutto suo di comunicare con i figli, che ha voluto condividere con i suoi follower. “Spesso siamo poco connessi con i nostri figli e non c’è mai un momento sano che dedichiamo a loro. Io oggi ho parlato molto con Ale e mi ha detto delle cose su alcuni suoi amici. Ho capito perché in questo periodo era più nervoso. Naturalmente gli ho dato qualche consiglio“.

La Valli ha poi spiegato: “Bisogna avere del tempo di qualità con i nostri figli. Per me è importante riuscire a capire qualcosa in più di mio figlio. Non avrei mai pensato di mettermi tante volte così in dubbio ma è una cosa bella perché sto ascoltando me e tutto quello che ho intorno, soprattutto i miei figli“.