Nel corso dell’ultima conferenza stampa di Sanremo 2022, Amadeus ha ricevuto una telefonata inaspettata da parte di Sergio Mattarella.

Amadeus ha ricevuto la classica telefonata che non ti aspetti. Durante l’ultima conferenza stampa del Festival di Sanremo 2022, il conduttore e direttore artistico non è riuscito a contenere la gioia e ha confessato di essere stato chiamato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Scopriamo cosa si sono detti.

Sanremo 2022: Amadeus riceve la telefonata di Mattarella

La terza serata del Festival di Sanremo 2022, andata in onda su Rai1 giovedì 3 febbraio a partire dalle 20:40, si è aperta con un omaggio da parte di Amadeus a Sergio Mattarella. Il conduttore e direttore artistico della kermesse più importante del nostro Paese ha voluto spendere parole importanti sul presidente della Repubblica. Qualche ora prima, infatti, c’era stato il suo giuramento davanti al Parlamento. Per l’occasione, Amadeus ha chiesto di accompagnare il suo discorso di ringraziamento con la canzone Grande, grande, grande di Mina, una delle cantanti preferite di Mattarella. “Per tutti noi, lei è un punto di riferimento e lo è stato anche oggi, nel suo discorso al Parlamento“, ha dichiarato il presentatore.

Poche parole, rese intense dalla colonna sonora suonata dall’Orchestra di Sanremo, ma comunque molto gradite dal destinatario. Il presidente della Repubblica, infatti, ha chiamato Amadeus per ringraziarlo del bellissimo omaggio. A parlare della telefonata è stato lo stesso conduttore di Sanremo 2022, nel corso dell’ultima conferenza stampa.

“Se non avessi visto lo 06 e non avessi sentito la persona che mi ha chiamato dicendo che mi avrebbe passato il Presidente Mattarella non ci avrei creduto. Telefonata bellissima. Si è complimentato, ha seguito il Festival ieri sera. Ci ha ringraziato per l’omaggio, lo ha commosso“, ha ammesso Amadeus visibilmente emozionato.

Ecco il video dell’omaggio del conduttore a Mattarella durante Sanremo 2022:

Amadeus commosso per il gesto di Mattarella

Amadeus non si aspettava la telefonata di Mattarella, tanto che si è commosso. Il conduttore di Sanremo 2022, ha concluso: “Gli ho risposto che è la sua telefonata a commuovere, il nostro è stato un omaggio semplice com’è nel nostro stile, ma fatto con il cuore“. Il conduttore di Sanremo 2022, per il terzo anno consecutivo confermato al timone, può dirsi più che soddisfatto della sua carriera.

