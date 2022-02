Lo scambio di battute tra Drusilla Foer e Iva Zanicchi a Sanremo 2022 è diventato un caso: l’Aquila di Ligonchio rompe il silenzio.

Nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2022, è andato in scena un divertente siparietto tra la co-conduttrice Drusilla Foer e la cantante Iva Zanicchi. Un momento esilarante, genuino, che, purtroppo, è stato frainteso e rovinato dal popolo dei social. L’Aquila di Ligonchio, stanca di essere accusata di omofobia, ha rotto il silenzio.

Sanremo 2022: il caso Drusilla-Iva

La terza serata di Sanremo 2022 ha visto andare in onda diversi siparietti spassosi. Complice la presenza della bravissima co-conduttrice Drusilla Foer, dotata di estrema ironia, sono nati anche sketch che non erano assolutamente stati preparati. Uno di questi ha visto come protagoniste l’attrice e la cantante Iva Zanicchi. Quest’ultima, entrata sul palco dell’Ariston per esibirsi, ha esclamato: “Come ti amo, quanto sei alta?“. Da questa semplice domanda, con uno scambio influenzato dal conduttore stesso, si è consumata la ‘tragedia’ social, basata sulla frase “Lei ha qualcosa in più” dell’artista e la replica della parte offesa con “Sì, sono colta“. In massa hanno accusato di omofobia l’Aquila di Ligonchio, mettendola alla gogna, ed hanno elogiato la co-conduttrice per averle dato della stupida. La realtà dei fatti, però, è ben diversa. Di seguito, lo scambio di battute completo tra Iva e Drusilla:

Iva: “Come ti amo, quanto sei alta? “

Drusilla: “Parecchio!”

Iva: “Ecco appunto.

Amadeus a Iva: “Ma anche tu sei alta”

Iva: “No, no, ma lei ha anche altre cose…”

Drusilla: “Eh, si. Ho diverse cose…”

Iva: “Lei dice… è colta”

Drusilla: “Sì, colta… intelligente, colta…”.

La fake news lanciata sui social, che ha portato alla condanna della Zanicchi, nasce dall’audio basso del microfono della cantante. E’ stato questo qui pro quo a non aver fatto comprendere bene al pubblico a casa lo scambio di battute.

Ecco il video del momento tra Drusilla e Iva:

La replica di Iva Zanicchi alla fake news

Stanca di sentirsi accusata ingiustamente, Iva ha rotto il silenzio. Raggiunta da alcuni giornalisti, ha così chiarito la sua posizione: “E’ stato solo un equivoco. Io e lei siamo amiche, anche stamattina ci siamo sentite e mi ha detto: ‘o grulla, non ti si sentiva il microfono’. Questo perché sono io che ho detto a lei: tu sei colta e intelligente. Non si è sentito che l’ho detto prima io, lei ribadiva quello che io avevo detto. Non può esserci nulla tra me e lei, se vi faccio vedere i messaggini che ci siamo scambiati questa stamattina…c’è troppa stima e affetto. E’ stato solo un equivoco, si scherza sempre sul fatto che lei è toscana, fiorentina e colta ma non c’è assolutamente nulla“.

