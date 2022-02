La co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo 2022, risponde a tono e in modo esemplare alla cantante che le fa una battuta infelice.

L’indice di gradimento per Drusilla Foer a Sanremo 2022 è salito alle stelle, conquistando i telespettatori e il web. In molti hanno definito la nobildonna toscana come la migliore delle cinque presentatrici e dopo la risposta ad Iva Zanicchi la sua popolarità non fa che aumentare. Drusilla ha infatti asfaltato la cantante dopo una sua battuta non proprio lusinghiera e consona.

La risposta di Drusilla Foer alla provocazione di Iva Zanicchi

Tra Drusilla Foer e Iva Zanicchi c’è stato uno scambio di frecciate intenso, sul palco dell’Ariston. Come riporta Fan Page, la prima a stuzzicare è stata l’artista che a Sanremo ha presentato Voglio Amarti: “Quanto sei alta“. Drusilla Foer ha subito risposto: “Parecchio più di te“. A quel punto, la Zanicchi dichiara: “Ma hai anche altre cose più di me…”. Tempestiva e glaciale la risposta della Foer: “Sì, sono colta“.

La risposta della co-conduttrice di Sanremo 2022 ha messo a tacere l’artista e ha preso moltissimi consensi. La cantante infatti, ha provocato in modo non proprio felice Drusilla e ha avuto una stoccata degna di lode che sta facendo il giro del web.

