Conosciamo meglio l’affascinante Drusilla Foer, personaggio creato da Gianluca Gori: dalle curiosità sulla nobildonna, alla vera identità del suo interprete!

Drusilla Foer è nata a Siena il 23 luglio 1945 sotto del segno del Leone (ma non ama parlare della sua età) ed è senza dubbio un’artista unica nel suo genere. Cantante, autrice, sceneggiatrice, con il suo innegabile fascino ha incantato artisti e fotografi, posando per alcune delle più importanti copertine di moda, e non solo.

Ha un profilo Instagram, dov’è attivissima (e aggiorna i fan molto spesso) ma all’anagrafe risponde al nome di… Gianluca Gori. Scopriamo insieme una serie di imperdibili curiosità sul suo conto!

Chi è Drusilla Foer in 5 curiosità

-Ha un fratello di nome Gherardo e due sorelle, scomparse durante un incidente aereo. Inoltre, ha due nipoti: Ginevra e Giacomo. Il maschietto è il suo preferito: condividono l’amore per la lettura e per le mostre d’arte.

-È cresciuta in una famiglia privilegiata, ma non ama affatto definirsi una nobildonna: anzi, è stata una ragazza anticonformista, ribelle e irrequieta.

-Una delle sue più grandi amiche è la rock star Tina Turner: con la cantante di Simply the best da ragazzine giravano in moto l’America! Non solo: tra le sue amicizie importanti anche Gandhi, Karl Lagerfeld e Andy Warhol.

-Ha vissuto a New York, dove aveva un negozio dell’usato.

-Ama Lady Gaga ma non sopporta Madonna!

Drusilla Foer è Gianluca Gori

All’anagrafe, Drusilla Foer risponde al nome di Gianluca Gori: fotografo, pittore, cantante e attore originario di Firenze, un giorno, dal nulla, ha creato questo personaggio diventato in breve un fenomeno del web.

Come mai ha scelto proprio il nome Drusilla? “Da una nottata di sesso sfrenato dei miei nonni in America. Erano su un battello che si chiamava Drusilla. Il battello è diventato monumento storico, una sorta di pezzo d’antiquariato. Come me, insomma“, ha raccontato a Libero Quotidiano.

Il successo sfrenato di Drusilla Foer è passato in rapidissimo tempo dal web alla televisione e non solo: è stata attrice per Ferzan Ozpetek (nel film Magnifica Presenza), giudice a Strafactor e presenza fissa a CR4 – La Repubblica delle Donne. Nel 2020, inoltre la vediamo a teatro con llo spettacolo Venere Nemica, ispirato ad Amore e Psiche. L’anno successivo torna a calcare i palchi delle città italiane con il recital Eleganzissima, dove racconta alcuni aneddoti curiosi sulla sua vita, con lo stile che la contraddistingue, cantando anche dal vivo le canzoni dello spettacolo.

In un’intervista al Tirreno, Gianluca Gori ha raccontato a proposito del suo alter ego: “Quando ho scoperto un personaggio così chiaro, così libero, ho pensato che tutti dovessero conoscerla, ed ho spinto la signora a farsi più visibile. Ammetto che vorrei essere come lei“.

Drusilla Foer: mariti e vita privata

Suo papà era un diplomatico e lei è cresciuta a Cuba, dove è rimasta fino alla maggiore età. Poi, ha esplorato i confini del mondo senza sosta: Parigi, Chicago, Bruxelles, Madrid,Viareggio, New York e, infine, Firenze (dove vive).

Della sua vita amorosa si sa ben poco: ha raccontato di essere stata sposata “con un texano orrendo, che poi mi ha tradito. Poi mi sono sposata non giovanissima con Hervé Foer, un belga, il mio ultimo amore“, come confidò a Libero Quotidiano. Sappiamo, però, che l’uomo, discendente della nota famiglia Dufur, è deceduto e quindi Drusilla è vedova.

Oggi, l’unica figura fissa nella sua vita sembra essere Ornella, la sua “domestica”. Un elemento che alimenta l’immagine di ricchezza (seppur non ben definita) di questo personaggio costruito a tavolino che si contraddistingue per la sua dualità.

