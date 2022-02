Avete idea di dove abita Drusilla Foer, prima co-conduttrice ‘en-travesti’ nella storia del Festival di Sanremo approdata all’Ariston nel 2022? Ecco com’è fatta la sua (strepitosa) casa…

Con la sua “creatura” elegante e sofisticata, personaggio dell’affascinante senese da tutti definita nobildonna toscana e approdato sul palcoscenico di Sanremo 2022, l’attore Giancluca Gori – che ne ha fatto un vero e proprio alter ego – ha sdoganato la prima conduzione “en travesti” nella storia della kermesse, generando molta curiosità. Una buona porzione di quest’ultima è andata dritta a una domanda: dove vive Drusilla Foer? Siamo qui per svelarvelo, adesso.

Dove vive Drusilla Foer: una casa dal sapore eccezionale…

Drusilla Foer, tra le cinque co-conduttrici al fianco di Amadeus al 72° Festival di Sanremo, ha una casa deliziosa di cui ha mostrato alcuni scorci sui social. Il suo profilo Instagram ci racconta di un nido chic e sofisticato a Firenze, dove si intrecciano la passione per l’arte, la cultura e i dettagli di un arredamento d’altri tempi in cui tutto sembra quasi sospeso, in bilico tra accenti fashion e un pizzico di autentica ironia…

A casa di Drusilla Foer un regno… di libri

Uno degli elementi impossibili da non notare, perché davvero tanti, sono i libri. A casa Foer, possiamo immaginare e quasi assaporare, si respira aria di relax e letture che spaziano dai grandi classici alle più contemporanee galassie della letteratura… Alle sue spalle, in alcune foto pubblicate su Instagram, ampie librerie in legno a custodire un’imponente varietà di titoli.

Nel nido di Drusilla Foer spazio ai fiori freschi (e a un dettaglio che non passa inosservato)

A curiosare tra i contenuti condivisi online da Drusilla Foer, si scopre un nido delizioso e intriso di eleganza e particolarità, oltre alla carezza di lampade e luci soffuse, e a un bel vaso con fiori freschi sul tavolo del salone. Non mancano cornici dal taglio semplice o più elaborato e una calda presenza: tanti quadri a dare movimento e colore alle pareti.

C’è poi un dettaglio che non passa inosservato – e spunta spesso tra i video home made dell’eccentrica ed esuberante “nobildonna” toscana -. Si tratta di un vistoso soprammobile scuro a forma di granchio che, in pieno contrasto con il bianco delle mensole su cui domina sovrano, non sembra proprio avere pretese di restare sottotraccia…

Drusilla Foer e quel fascino di uno stile d’altri tempi che inonda la casa…

Gli appassionati follower di Drusilla Foer non avranno certo perso un’altra chicca che arriva dal cuore dell’appartamento fiorentino in cui pare risieda da diverso tempo: all’angolo della sala da cui spesso si mostra in video, seduta e al telefono davanti alla grande credenza in stile classico costellata di libri e soprammobili, spunta… un’alabarda!

La cabina armadio-trappola di Drusilla Foer, tra lustrini e paillettes… le vendette di Ornella

Un altro spazio della sua deliziosa casa, mostrato sui social, è la cabina armadio. Un angolo che profuma di coccole tutte chiffon, lustrini e paillettes, tra meravigliosi abiti da sera colorati e una nota stonata a margine: è qui che la governante, Ornella, la rinchiude quando vuole vendicarsi per qualche richiesta di troppo. Una “trappola” che non è poi così male, a giudicare dagli outfit di lusso che le stanno intorno…

Riproduzione riservata © 2022 - DG