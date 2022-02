Fantasanremo 2022 non ha preso piede solo tra gli spettatori, ma anche tra gli artisti in gara: vediamo i simboli già andati in scena.

Nato per gioco nel 2020, il Fantasanremo è diventato un game a tutti gli effetti, come il famoso e più ‘anziano’ Fantacalcio. Nell’edizione 2022, coloro che si occupano di stilare il regolamento hanno inserito ‘simboli’ che consentono di avere punti bonus e, a quanto pare, alcuni degli artisti in gara al Festival hanno deciso di aderire alla ‘competizione’.

Fantasanremo 2022: i simboli e i cantanti che hanno aderito

Il Fantasanremo 2022 ha preso piede più che mai e, grazie al passaparola social, è diventato parte integrante del Festival condotto da Amadeus. Nato per gioco in un bar di Porto Sant’Elpidio, nelle Marche, su idea di un gruppo di amici fan sfegatati della kermesse musicale, è oggi un vero e proprio fratello del famoso Fantacalcio. Le dinamiche, in un certo senso, sono le stesse. Quanti partecipano devono creare una propria squadra di cantanti, scelti tra quelli in gara, e sperare che gli facciano guadagnare punti utili per la vittoria. Ci sono anche bonus, legati ad alcuni ‘simboli’ che i Big in gara portano sul palco dell’Ariston.

Ad oggi, non tutti gli artisti hanno aderito al Fantasanremo 2022, ma quelli che lo hanno fatto sono stati eletti a vere e proprie star. Il primo ad aver dato inizio al game è stato Gianni Morandi, uno degli artisti più anziani presenti all’Ariston. Il cantante ha pronunciato la ‘parola d’ordine’ Fantasanremo, così come fatto da Le Vibrazioni. La collega Iva Zanicchi, dopo aver ricevuto la standing ovation dal pubblico presente all’Ariston, ha fatto guadagnare, forse inconsapevolmente, quanti l’hanno scelta come componente della squadra. “Il mio festival può finire qua, altro che papalina!“. Quest’ultimo termine, infatti, è un altro ‘simbolo’ previsto dal regolamento del gioco e vale ben 50 punti.

Emma, invece, ha fatto guadagnare 10 punti a coloro che l’hanno scelta come componente della propria squadra. Durante l’esibizione di Ogni volta è così, ha mimato il gesto femminista tipico della rivoluzione sessuale. Stiamo parlando delle dita posizionate in modo da indicare una vulva. Non solo, la bella cantante salentina ha messo a segno altri simboli che hanno giocato a suo favore: i baci dal palco, il “cinque” ad Amadeus e i fiori regalati ad un’altra persona. Pertanto, quanti hanno schierato la Marrone hanno fatto incetta di punti.

Aka7even sbanca al Fantasanremo 2022

Michele Bravi ha pronunciato la parola papalina dal palco, facendo guadagnare alla sua squadra ben 50 punti. Sangiovanni ha fatto molto di più: ha chiesto ad Amadeus, parlandogli all’orecchio, di esclamare Fantasanremo e papalina. Donatella Rettore e Ditonellapiaga, in gara a Sanremo 2022 con il brano Chimica, hanno esclamato in diretta “Amedeo e papalina“, incassando due bonus. A fare il pieno, però, è stato Aka7even, che ha pronunciato ben 3 ‘parole d’ordine’: FantaSanremo, papalina e Saluti a zia Mara”. I punti totali dell’ex talento di Amici sono 145.

Riproduzione riservata © 2022 - DG