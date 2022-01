Non c’è solo il Fantacalcio, arriva anche il FantaSanremo 2022: il regolamento, dove si gioca e cosa si vince.

Immobile, Lautaro Martinez, Osimhen, Vlahovic, Zapata, Belotti, Ibrahimovic, Dybala e tutti gli altri: ogni anno milioni di italiani cercano di accaparrarsi i migliori giocatori del campionato di serie A per allestire la miglior squadra possibile per vincere il Fantacalcio. Gli appassionati di questo genere di gioco, potranno ora sfidarsi sul piano musicale. Come? Con il FantaSanremo 2022, il fantasy game sul genere del Fantacalcio che permette di allestire le proprie squadre ma, in questo caso, non con i calciatori ma con i cantanti impegnati sul palco del Teatro Ariston.

FantaSanremo 2022: il regolamento

Per giocare al FantaSanremo 2022 basta collegarsi al sito fantasanremo.com e effettuare l’iscrizione (c’è tempo fino a lunedì 31 gennaio 2022 alle ore 23.59). Ogni giocatore avrà poi a disposizione 100 baudi (sì, il nome della fantamoneta è un omaggio allo storico conduttore del Festival, Pippo Baudo) che potrà utilizzare per acquistare 5 cantanti e comporre così la propria squadra.

Teatro Ariston di Sanremo

Come si calcolano i punti? C’è una lunga serie di bonus e di malus, da quelli più semplici che dipendono dalla posizione in classifica di ogni artista al termine di ogni puntata, a quelli davvero più assurdi. +10 se l’artista mostra un capezzolo, +25 se l’artista indossa capesante o raffigurazione di esse, +20 se si presenta sul palco dignitosamente brillo, veramente euforico o particolarmente allegro.

Se poi, durante la settimana del Festival, l’artista dovesse essere inseguito dalle forze dell’ordine il bonus sarebbe di +50 ma potrebbe anche raddoppiare in caso di arresto. In caso di bestemmia è invece previsto un malus di -66,6, la positività al Covid costa invece un -50. Infine, in caso di morte dell’artista durante la settimane del Festival ci sarebbe un bonus di +500, in caso di morte durante l’esibizione il bonus salirebbe a +1000. Ma ci auguriamo con tutto il cuore che nessun artista riceva questi bonus.

FantaSanremo 2022: cosa si vince?

Partecipare al FantaSanremo 2022 è completamente gratuito e non sono previsti premi. Ma ci si può accordare tra amici, esattamente come avviene per il Fantacalcio.

