Sentirsi augurare una buona serata è sempre cosa gradita: diamo uno sguardo alle frasi, ai pensieri dolci e alle citazioni ironiche.

In molti aspettano con ansia la sera. E’ questo, infatti, quel momento della giornata in cui non è ancora il momento di andare a dormire e si ha a disposizione un po’ di tempo per sé. Le frasi buona serata sono tantissime, alcune dolci e altre ironiche: diamo uno sguardo alle citazioni più belle di sempre.

Frasi buona serata: spunti per tutti

Gli auguri di buona serata, a prescindere dal fatto che si abbia qualcosa da fare o meno, sono sempre ben accetti. Magari chi li riceve ha proprio bisogno di un po’ di attenzioni, di una carezza virtuale e, perché no, di farsi una sana risata. Considerando che le frasi buonasera, i pensieri e le parole possono essere scelte a piacimento, è bene fare attenzione al momento che sta vivendo il destinatario. Inutile usare l’ironia se la persona in oggetto è famosa per essere la più permalosa del gruppo, così come non è indicato scherzare con coloro che stanno vivendo giorni dolorosi.. Di seguito, una selezione di frasi per augurare buona serata:

Frasi buona serata

Non dare mai per scontato. Tutto può succedere, cambiare, finire, iniziare. Buona serata.

Alla fine del giorno tieni con te solo ciò che è vero… il resto tiralo al vento. Buona serata.

Anche le spalle forti hanno bisogno di un abbraccio. Buona serata!

La sera è il momento giusto per guardare indietro al giorno e pensare alle cose che hai fatto. Ti auguro una bella serata.

Un pensiero è sempre un gesto per dire: eccomi, ci sono. Buona serata.

Ogni volta che fisso una stella penso a te. Come una stella, sembri così vicina ma anche così lontana. Ma nel mio cuore è il luogo dove sei davvero. Anche se gli oceani ci allontanano. Buona serata amore!

Non conosco un sorriso più bello del tuo. Non ho mai visto occhi più belli dei tuoi. E non ho mai conosciuto niente di più rassicurante di un tuo abbraccio alla sera.

Dicono che il tempo cambi le cose, in realtà sei tu che devi cambiarle. Buona serata.

Tutti i problemi passeranno e la vita ti sorriderà di nuovo. Intanto, goditi questa serata.

Vai oltre le paure, c’è la vita che ti aspetta domani. Buona serata!

Non importa quanto la tua giornata possa essere stata dura, la bellezza del sole che tramonta porterà la serenità. Buona serata e dormi bene.

La fiducia è come un fiore: forte e fragile. Vive nel sole e resiste alla pioggia, ma se viene calpestata, muore.

Il tuo carattere non dipende dalle situazioni della tua vita, ma dalla tua volontà e dal tuo spirito, quindi stai sereno e buona serata.

Augurare buona serata: aforismi e citazioni

Le frasi di buona serata sono anche divertenti, ma, come sottolineato, è bene dispensarle facendo attenzione all’umore del destinatario. Ovviamente, l’ultima decisione sta a voi, questo è solo un consiglio. Di seguito, alcuni messaggi buona serata perfetti per ogni occasione:

Aforismi e frasi buona serata

Un abbraccio forte a te che sei nel mio cuore e buona serata.

Tu e una tazza ti caffè siete la miglior combinazione delle mie fantasie. Non vedo l’ora di farle avverare e mentre aspettiamo ti auguro una buona serata amore mio!

Per quanto buia sia la notte, le stelle non si spengono. Per quanto dura sia la vita, i sogni non si abbandonano.

La sera è speciale non perché è la parte più divertente della giornata, ma perché ti fa riflettere sulla tua giornata e dimenticare quella di ieri. Sogni d’oro!

Le sere ti permettono di dimenticare le amare preoccupazioni del giorno e a prepararti ai dolci sogni della notte. Buona serata.

Nessun tramonto ha mai sconfitto l’alba, così come nessun ostacolo ha mai sconfitto la speranza.

