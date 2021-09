Frasi buonanotte: i messaggi più belli per poter augurare la buonanotte alle persone speciali che portiamo nel nostro cuore.

La notte è un momento di grande intimità. Quando andiamo a letto e ci infiliamo sotto le coperte, il nostro pensiero riassume la giornata, il nostro corpo si ristora dalle fatiche e il nostro cuore va alle persone che più amiamo. A loro spesso vorremmo augurare una notte felice e serena, utilizzando parole che arrivino con grande impatto. Ma quali sono le frasi per la buonanotte più belle in assoluto? Ovviamente ce ne sono molte, e scegliere è difficilissimo. Se stai cercando qualche esempio per lasciarti ispirare, ecco una serie di pensieri sulla buonanotte che possono fare al caso tuo.

Frasi belle della buonanotte

Augurare a una persona speciale la buonanotte è qualcosa d’importante, che vale più di quanto si pensi. È come dire “ti voglio bene e ti sto pensando“. Non una banalità. Pensare a qualcuno prima di addormentarsi vuol dire ritenere che quella persona possa renderti felice. Per questo motivo vale la pena scrivere un messaggio profondo a coloro che amiamo.

Questi alcuni dei messaggi di buonanotte più emozionanti in assoluto:

Frasi belle per la buonanotte

– Penso spesso che la notte sia più viva e più ricca di colori del giorno. (Vincent van Gogh)

– Buonanotte, buonanotte! Separarsi è un sì dolce dolore, che dirò buonanotte finché non sarà mattina. (William Shakespeare)

– Buonanotte, buonanotte fiorellino, buonanotte fra le stelle e la stanza. Per sognarti devo averti vicino e vicino non è ancora abbastanza. (Francesco De Gregori)

– Tutto si riduce all’ultima persona a cui pensi la notte: è lì che si trova il cuore. (Charles Bukowski)

– L’occhio vede le cose in maniera più chiara nei sogni di quanto non riesca a vederle nella veglia. (Leonardo da Vinci)

– Ascolta, soffice, in un soffio, la voce di chi ti ama fluttuerà nella notte, e nel tuo sonno, i nostri pensieri si congiungeranno. (Edgar Allan Poe)

– Le persone che si amano possono essere separate dalle circostanze della vita ma, anche se solo in sogno, la notte appartiene a loro. (Patti Smith)

Parole di buonanotte: le migliori per lasciarsi ispirare

Se vuoi scrivere un augurio della buonanotte davvero speciale, che possa emozionare, commuovere, far riflettere e rendere felici, potresti provare a scrivere un messaggio di tuo pugno. A volte infatti il miglior poeta al mondo non è in grado di esprimere il nostro sentimento meglio di come potremmo invece fare noi stessi. Se proprio però non riesci a essere ispirato, prova a leggere una di queste frasi, potrebbe fare al caso tuo:

Parole per la buonanotte

– Avere qualcuno a cui poter dire ‘a domani’ tutte le notti non è una cosa da poco. È mettersi a letto e sapere che anche se ci si sente soli, non si è mai soli. (Marilyn Monroe)

– Ciò che porta la notte dentro di noi, può lasciare stelle. (Victor Hugo)

– Non c’è mai stata una notte o un problema che potesse sconfiggere l’alba o la speranza. (Bernard Williams)

– Non è una cosa furba starsene a letto di notte a porsi delle domande alle quali non si sa rispondere. (Charlie Brown)

– E se è tutto un sogno, che importa. Mi piace e voglio continuare a sognare. (Luis Sepulveda)

– Di tutte le stelle tu sei la più bella, stella della sera. (Saffo)

– La notte non è meno meravigliosa del giorno, non è meno divina; di notte risplendono luminose le stelle e si hanno rivelazioni che il giorno ignora. (Nikolaj Berdjaev)

– Coglierei per te una stella dal cielo e la chiuderei in uno scrigno prezioso, potessi. Sigillerei l’amore in una bottiglia alta e stretta se potessi, così tu potresti sorseggiarlo quando ne avessi bisogno. (Anne Sexton)