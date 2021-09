Auguri 50 anni: le migliori frasi divertenti, spiritose e originali da scrivere su un biglietto per un compleanno.

Dal punto di vista dell’età, il traguardo dei 50 anni è uno dei più importanti. Arrivati in questo momento della propria vita si possono fare i conti con il passato, si può tracciare un primo bilancio e capire di cosa si può essere soddisfatti e di cosa no. Fortuantamente però l’età media si è alzata, e ormai raggiungere questo giro di boa della vita non è poi così traumatico. Anzi, rappresenta uno stimolo per godersi ancora di più le gioie della vita. Se stai cercando frasi d’auguri per i 50 anni da poter dedicare a una persona per te speciale, eccone alcuni che potrebbero fare al caso tuo!

Frasi auguri 50 anni: le più belle

Prima di buttarti a capofitto sul tuo biglietto devi capire che tono vorrai dare al messaggio da far arrivare alla destinatario. Questo dipende ovvaimente da che tipo di rapporto avete: se è tuo marito o tua moglie il 50enne da festeggiare, forse sarà meglio puntare su qualcosa di profondo; per un’amico o un’amica puoi puntare sulla simpatia. Insomma, focalizzati su cosa vuoi far provare al festeggiato.

A questo punto, una volta compreso cosa vuoi dire, ecco alcune frasi che potrebbero aiutarti o ispirarti:

Frasi auguri 50 anni

– La parte migliore dell’avere 50 anni adesso è che hai fatto tutte le tue cose stupide prima di internet e dei social.

– Buon compleanno 50 anni! RIcordati, 50 è solo un numero… Un numero grande, rotondo e che fa paura!

– Solo perché tu lo sappia, per me va bene se vuoi compiere di nuovo 49 anni. Lo capisco.

– Hai mezzo secolo, o 5 decenni, o 50 anni, o 600 mesi, o 2609 settimane, o 18242 giorni, o 438291 ore, o 26297460 minuti, o 1577847600 secondi. Buon compleanno!

– Ti conosco da tanti anni e devo ammettere che oggi sei molto più vecchio di quando ci siamo conosciuti.

– Se sei il nuovo volto dei 50 anni, allora sarà un anno bellissimo!

– La cosa più bella è che ora qualunque cosa accada puoi dare la colpa alla crisi di mezza età. Tanti auguri per i tuoi 50 anni!

– La vita comincia a 50 anni. Gli altri 49 sono stati solo un allenamento. Buon compleanno!

Frasi 50 anni d’autore

Gli auguri per i 50 anni divertenti che abbiamo riportato sopra potrebbero essere ideali se hai un rapporto molto stretto con il festeggiato. Ma se non dovessero convincerti, puoi utilizzare anche alcune frasi scritte da autori importanti, per far sentire il tuo messaggio ancora più prestigioso e importante. Ecco alcune delle più belle:

Frasi auguri 50 anni d’autore

– Chi a cinquant’anni vede il mondo come lo vedeva quando ne aveva venti ha sprecato trent’anni della sua vita. (Muhammad Alì)

– Non si smette di ridere invecchiando, s’invecchia quando si smette di ridere. (George Bernard Shaw)

– I quarant’anni sono la vecchiaia della giovinezza, ma i cinquant’anni sono la giovinezza della vecchiaia. (Victor Hugo)

– La natura ti dà la faccia che hai a vent’anni; è compito tuo meritarti quella che avrai a cinquant’anni. (Coco Chanel)

– Quando si compiono 50 anni si avverte una sensazione di liberazione. Ci si sente liberi di concentrarsi soltanto su ciò che è davvero importante, perché si diventa molto più consapevoli del passare del tempo. Si sono attraversate varie fasi, si è fatta piazza pulita di tutto ciò che tende a rallentare i tuoi progetti. (Brad Pitt)

– Se a 50 anni pretendi di essere come a 30 hai perso. Se a 50 anni ti limiti a essere la versione migliore di te, sei vincente. (Alessandra Ferri)