Nel mondo del gaming è molto utilizzato, ed è uno slang che deriva dall’inglese: ecco il significato di sus e qual è la sua origine.

Ogni videogiocatore conosce e magari utilizza un gergo speciale per indicare certi concetti o situazioni. Uno di questi termine in slang, ovvero di un gergo specifico di un contesto, è “sus“, che si dice sovente quando si gioca online con degli altri giocatori a diversi giochi. Inoltre in inglese si può utilizzare come abbreviazione per indicare un termine specifico. Ecco tutto quello che c’è da sapere, dal significato passando per l’origine e finendo con i contesti in cui si dice (con anche qualche esempio d’uso).

Origine : dall’inglese.

: dall’inglese. Quando si usa : in contesti videoludici (in gergo).

: in contesti videoludici (in gergo). Lingua : inglese (abbreviazione)

: inglese (abbreviazione) Diffusione: globale.

Il significato e l’origine di sus

“Sus” è il diminutivo della parola inglese “suspicious“, che è molto noto ai giocatori del videogioco online per cellulare e per altre console portatili Among Us. Infatti nel gioco i giocatori sono in una stanza e devono scoprire “l’assassino” che c’è tra di loro. Per indicarlo, quando tutti si confrontano per scoprire, in chat usano sovente la parola “sus”, che sta per indicare il giocatore sospettato di essere l’assassino nel gioco.

Ma non solo si usa nei giochi, ma anche quando si parla in maniera informale per indicare appunto un sospetto particolare. L’origine è legata alla lingua inglese, di cui appunto sus è un’abbreviazione. La parola in questione è “suspicious”, ovvero sospetto.

Esempi d’uso

Ecco alcuni esempi di frasi in cui si può trovare il termine sus, in particolare in ambiente virtuale del gioco Among Us.

“Secondo noi ci sono diversi sus, ma uno di loro è l’assassino e non si vuole fare scoprire“.

“Hai mai giocato ad Among Us? Allora avrai sicuramente visto scritto la parola “sus“”.