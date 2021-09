Applicazioni arredamento: le migliori app per arredare casa in maniera rapida, semplice e totalmente gratuita grazie al proprio smartphone.

Di applicazioni per l’arredamento ne esistono moltissime. Uno dei momenti più importanti per la vita di una coppia o di un singolo individuo è infatti quello in cui si sceglie l’arredamento della propria casa. Con tantissimi stili a nostra disposizione, è facile confondersi e andare in difficoltà nella scelta dei mobili che più riescono a soddisfare le nostre esigenze pratiche ed estetiche. Fortunatamente, la tecnologia è venuta in nostro soccorso, e adesso è possibile vedere il progetto della propria casa prima ancora di realizzarlo. Bastano pochi clic! Scopriamo insieme quali sono le migliori app per arredare casa.

Applicazioni arredamento casa: quali sono le migliori

Tra le app di arredamento più famose e utilizzate in assoluto la prima da dover provare è Houzz. Disponibile sia per Android che per iOS, non è un’app in grado di farci creare un progetto partendo dalla propria abitazione, ma ci fornisce moltissime ispirazioni. Sul suo database possiamo infatti trovare oltre 20 milioni di foto ad alta risoluzione, filtlrabili per stile, tipologia di stanza e altre caratteristiche.

Ragazza con smartphone

Sempre disponibile per iOS e Android è Home Design 3D, app progettata da Anuman. Si tratta di un software semplice e ricco di funzioni. Si parte disegnando la piantina della nostra casa, per poi passare alle rifiniture e infine ai complementi d’arredo. Il tutto con una planimetria sia in 3D che in 2D e 3C, esportabile in vari formati, per poterci permettere di realizzare davvero la casa dei nostri sogni.

C’è poi Roomle 3D, altra app tra le migliori sul mercato, disponibile per iOS e Android. Grazie a questo software possiamo acquistare complementi di arredo e accessori. Soprattutto, possiamo anche utilizzare la realtà aumentata per verificarne le dimensioni e il posizionamento nella nostra casa. Una soluzione ideale per evitare di effettuare acquisti sbagliati. Per poterla utilizzare in versione completa bisogna però pagare 5,99 euro.

Tra le migliori app per arredare casa gratis (a pagamento in versione dedicata agli abbonati, a partire da 5 euro) è Morpholio Trace, un software davvero di altissimo livello, utilizzato da tanti esperti del settore dell’interior design. Grazie a quest’app si può utilizzare il nostro schermo come una carta da lucido, disegnando direttamente sulle indagini. Insomma, lo strumento ideale per far decollare la nostra fantasia!

Altre app per la casa consigliate dagli esperti

La scelta delle app per la casa è talmente vasta da soddisfare le esigenze di tutti: c’è chi preferisce Design Home, un’app più semplice, quasi giocosa, ma molto utile, e chi invece predilige Magic Plan, altra app che permette di creare planimetrie della propria casa. una però davvero consigliata da tantisismi esperti è Planner 5D, disponibile sia per iOS che per Android. Gratis in versione limitata, ma estendibile con abbonamento mensile, è perfetta per progettare casa da zero, permettendoci di creare planimetrie o di importarle, di scegliere i mobili e personalizzarli, con un catalogo a dir poco vasto.

E c’èpoi Homestyler, un’app che rende l’arredamento della propria abitazione quasi un gioco. Partendo dalle foto delle nostre stanze, ci permette di visualizzare i propri progetti 3D in qualità altissima, con una scelta ampia di combinazioni d’arredamento dei migliori marchi, anche di quelli più commerciali e famosi come IKEA. Se non stai cercando app per arredare l’ingresso, ma devi focalizzarti solo su una camera, e in particolare la cucina, il nostro consiglio è quello di utilizzare un’app specifica. Stiamo parlando di Design Cucina, progettata dallo stesso team di Planner 5D, ma dedicata solo a una delle stanze più importanti nelle nostre case.