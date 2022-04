Drusilla Foer si racconta a 360° dopo l’esperienza a Sanremo. Per l’artista tante proposte in tv, ma altrettanti no per un motivo preciso…

L’abbiamo vista al Festival di Sanremo 2022 accanto ad Amadeus, poi il nulla. Non perché le offerte e le proposte siano mancate, ma per una scelta precisa. Parliamo di Drusilla Foer che a Pierluigi Diaco, durante la prima puntata della seconda stagione di Ti Sento, in onda in seconda serata su Rai Due, si è raccontata a 360°.

Drusilla Foer e i no alla tv: il motivo

Come anticipato, dopo il grande successo avuto a Sanremo 2022 ci si sarebbe aspettato di vedere Drusilla Foer in diverse trasmissioni televisive. Eppure, questo non è accaduto. La spiegazione arriva dalla diretta interessata che, senza peli sulla lingua, ha spiegato: “Direi il 97% di no. Che c’era da dire (dopo Sanremo ndr)? Ho accettato le cose dove mi era possibile esprimere una parte di me. Dopo Sanremo alcune cose non ho avuto neanche il tempo che mi sarebbe piaciuto fare. Non ho creduto fosse costruttivo cavalcare il successo di una serata importante come Sanremo per divorare gli spazi televisivi, per raccontare cosa? Che è andato bene Sanremo? Quello che sono io? Un po’ s’è visto a Sanremo. Ci sarà tempo per raccontare quello che sono”.

Drusilla Foer

Il prossimo impegno

Proseguendo nell’intervista, Drusilla ha poi risposto anche ad una provocazione di Diaco che le chiedeva se la sua vera forza fosse quindi quella di “sottrarsi” dal punto di vista televisivo. “Da ogni punto di vista”, ha risposto con orgoglio lei.

Da sottolineare, come l’artista sarà comunque presto in televisione sulla Rai. Infatti, prenderà parte accanto a Carlo Conti alla conduzione dei prestigiosi David di Donatello 2022 nel mese di maggio.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG