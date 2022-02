Impeccabile, interessante e che invita alla riflessione: tutto questo è stato il monologo di Drusilla Foer sulla diversità, o meglio, “unicità” delle persone a Sanremo.

Come co-conduttrice della terza serata di Sanremo, Drusilla Foer ha brillato conquistando il pubblico con il monologo e la sua ironia. Un interessante discorso sulla diversità ma non con i soliti luoghi comuni ma con qualcosa di più tangibile e reale.

Il monologo di Drusilla Foer

Come riporta Today, Drusilla Foer dichiara a Sanremo 2022: “Cantare mi è passata la voglia… Potrei parlare, tanti temi affollano la mia mente e la società, ma non posso ammorbare il pubblico con temi come la fluidità, l’integrazione la diversità.. Diversità non mi piace, ha una distanza che non mi convince.

Quando la verbalizzo sento che tradisco qualcosa che penso. Le parole sono come gli amanti: quando non fuzionano vanno cambiati. Ho trovato un termine convincente: unicità. Tutti siamo capaci di notarla nell’altro. Per comprenderla è necessario capire di cosa è fatta, di cosa siamo fatti. Di cose belle, ambizioni, valori, ambizioni, talenti. I talenti però vanno seguiti, per le convinzioni bisogna avere la responsabilità, la cura. Immaginate quando bisogna affrontare le paure: non è facile entrare in contatto con l’unicità.

Un modo però ce l’avrei: si prendono per mano le cose che ci abitano e si portano in alto. Si sollevano con noi nella purezza dell’aria, in un abbraccio innamorato. Gridiamo: “Che bellezza! Tutte queste cose sono io!” Sarà una figata pazzesca e sarà bellissimo abbracciare la nostra unicità. Allora io credo che sarà più probabile aprirsi all’unicità dell’altro contro il conflitto che ci allontana. Amori miei, io sono fortunata ad essere qui, date un senso alla mia presenza e tentiamo l’atto rivoluzionario che è l’ascolto di se stessi e degli altri. Doniamoci all’altro, ascoltiamoci per essere certi che le convinzioni non siano delle convenzioni. Facciamo scorrere i pensieri in liberta senza pregiudizio e vergogna e liberiamoci dalla prigionia dell’immobilità”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG