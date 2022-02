Scopriamo quali sono i cantanti che si sono classificati nella terza serata del Festival: Elisa scende al secondo posto, trionfano Mahmood e Blanco.

Anche per la terza serata ci sono i risultati della classifica a Sanremo 2022. In prima posizione tornano Mahmood e Blanco con la loro Brividi. Elisa scende leggermente, mentre Gianni Morandi vola al terzo posto guadagnando ben due posizioni. A scendere all’ultimo posto in classifica è Tananai con Sesso Occasionale. Ecco la lista completa.

Classifica della terza serata di Sanremo

Ecco qual è la classifica di tutti i cantanti della terza serata:

Mahmood e Blanco: Brividi Elisa: O forse sei tu Gianni Morandi: Apri tutte le porte Irama: Ovunque sarai Sangiovanni: Farfalle Emma: Ogni volta è così Massimo Ranieri: Lettera di là dal mare Fabrizio Moro: Sei tu La rappresentante di lista: Ciao Ciao Dargen D’Amico: Dove si balla Michele Bravi: Inverno dei fiori Ditonellapiaga e Rettore: Chimica Aka7even: Perfetta così Achille Lauro: Domenica Noemi: Ti amo non lo so dire Rkomi: Insuperabile Matteo Romano: Virale Iva Zanicchi: Voglio amarti Giovanni Truppi: Tuo padre, mia madre, Lucia Highsnob e Hu: Abbi cura di te Giusy Ferreri: Miele Le Vibrazioni: Tantissimo Yuman: Ora e qui Ana Mena: Duecentomila ore Tananai: Sesso Occasionale.

