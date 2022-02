Cesare Cremonini ha calcato il palco del Festival di Sanremo 2022, festeggiando i suoi 20 anni di carriera.

Dopo Laura Pausini, Checco Zalone, Fiorello e i Maneskin, tra i grandi ospiti del Festival di Sanremo è arrivato, nella terza serata, anche Cesare Cremonini, che ha celebrato il suo ventennale di carriera e i suoi tanti successi. Voluto fortemente da Amadeus, è stata la sua prima volta al Teatro Ariston per lui. Una grande emozione per tutti.

Cesare Cremonini a Sanremo 2022

Cremonini ha iniziato nei primi anni 2000, quando era il cantante del famigerato gruppo dei Lunapop, per poi continuare la carriera come solista, firmando canzoni molto importanti per la musica italiana. Tra queste figurano 50 Special (con i Lunapop), PadreMadre, Vieni a vedere perché, Poetica, Nessuno vuole essere Robin e Possibili scenari, tra le altre.

All’Ariston non era mai andato, né come cantante in gara né come ospite. Quindi per lui è stata una prima, grande volta al Festival della canzone italiana di Sanremo.

Ad annunciare la sua partecipazione era stato Amadeus, in diretta al TG1 nel mese di gennaio 2022, con una simpatica gag che è stata postata anche sui social.

Pochi giorni aveva postato il seguente messaggio, per esprimere gratitudine ad Amadeus per la sua partecipazione a Sanremo: “Come annunciato da Amadeus oggi in conferenza stampa, sarò ospite del Festival di Sanremo nella serata di giovedì 3 febbraio! Ringrazio Amadeus e tutta la Rai per la grande disponibilità e le parole di stima e affetto nei miei confronti. Sono molto felice di condividere il palco con @drusillafoer e tutti i grandi artisti che si esibiranno in questa serata speciale!“. Insomma una serata da ricordare sia per lui sia per tutto il pubblico a casa davanti alla tv e in teatro.

