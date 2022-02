La co-conduttrice della terza serata Drusilla Foer aveva detto in conferenza: “Io sono la bandiera di ciò che penso e penso tante cose”.

Drusilla Foer è un personaggio decisamente particolare, che Amadeus ha voluto fortemente per condurre insieme a lui la terza serata del Festival di Sanremo. La donna, il cui vero nome è Gianluca Gori, ha presentato le canzoni e ha fatto divertire e riflettere il pubblico in teatro e quello a casa davanti alla tv. La prima uscita sul palco? Un abito nero lungo, elegante. Arrivata sul palco ha cominciato a cantare e da lì lo sketch col conduttore, che Drusilla chiama Amedeo, che le dice che in realtà deve co-condurre. “Tutta la sera qua? Ma è un inferno. Se dovevo fare la valletta non venivo…”. Poi si rivolge a Coletta, ma senza successo.

Drusilla Foer a Sanremo 2022: le parole della vigilia

Nella conferenza stampa pomeridiana della terza giornata del Festival di Sanremo, Drusilla è intervenuto raccontando cosa si aspetta che questa esperienza e che cosa avrebbe portato di suo all’Ariston.

Drusilla Foer

“Sono molto contenta di essere in questo luogo musicale, Sanremo, che è anche un luogo di aggregazione dell’Italia che ama la musica, che ama stare insieme davanti alla TV a guardare una manifestazione piena di amore, e di amore per la musica”, ha detto. E poi su Amadeus: “Intendo divertirmi con Amadeus che è un uomo simpatico e perbene. Forse dovevo essere la figura scandalosa di questo Festival ma non mi sembra che ne manchino“.

Invece su cosa avrebbe fatto sul palco aveva anticipato: “Forse avrò un momento per una chiacchiera personale. Spero veramente di divertirmi e divertire“. Ha detto anche che non disdegna di essere la valletta del Festival.

Chi è Drusilla Foer

Drusilla Foer è nata a Siena il 23 luglio 1945 sotto del segno del Leone ed è senza dubbio un’artista unica nel suo genere. Cantante, autrice, sceneggiatrice, con il suo innegabile fascino ha incantato artisti e fotografi, posando per alcune delle più importanti copertine di moda, e non solo. Ospite di diverse trasmissioni, si è fatta notare per CR4 – La repubblica delle donne, il programma di Rete 4 condotto da Piero Chiambretti.

