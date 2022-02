Beppe Vessicchio è sempre stato uno dei direttori d’orchestra più gettonati di Sanremo, ma quest’anno è assente. Le Vibrazioni spiegano perché.

Grande assente in questo Sanremo 2022 è il maestro Beppe Vessicchio, che sarebbe dovuto essere presente per dirigere l’orchestra durante l’esibizione de Le Vibrazioni.

Il maestro ha avuto il Covid poco prima di Sanremo, ma aveva annunciato durante un’ntervista di essere risultato negativo e quindi di poter partecipare al Festival. Nessuno ha saputo dire dove si trova, i social sono impazziti e i suoi fan preoccupati.

Durante un’intervista con La Repubblica di oggi, Le Vibrazioni hanno rivelato la situazione del maestro, che a quanto pare non si è ripreso del tutto dal virus: “Il maestro si è negativizzato ma dal covid ha purtroppo avuto una grossa mazzata, speriamo possa esserci per la serata di venerdì delle cover, per il brano Live and Let die ha fatto un lavoro magistrale”

Riuscirà Beppe Vessicchio a tornare all’Ariston? Tutti sperano di si, sia per la sua salute e sia per fare contento il suo pubblico, che è davvero numeroso. Forza Beppe!

