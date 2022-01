Brutte notizie per il Direttore d’orchestra più amato di Sanremo 2022: Beppe Vessicchio è risultato positivo al Covid-19.

In un’intervista con Adnkronos, il maestro ha rivelato di essere positivo al Covid-19 già da qualche giorno e di aver mandato un sostituto a Sanremo per fare le prove: “Sono a casa, positivo. Ho dovuto mandare un sostituto a fare le prove con Le Vibrazioni. Spero entro lunedì di riacquisire la libertà e poter raggiungere Sanremo in tempo per il Festival”

Il maestro non ha tanti sintomi e sta bene nel complesso, solo vuole aspettare ancora qualche giorno per sottoporsi a un altro tampone di controllo, per essere sicuro di poter tornare negativo: “Ho ancora un po’ di raucedine e quindi voglio aspettare a fare il tampone ancora un paio di giorni. Non voglio rischiare di risultare ancora positivo”

Insomma, la situazione per Sanremo 2022 si complica, visto il diffondersi del virus, ma Beppe Vessicchio è fiducioso che tutto andrà per il meglio e la kermesse andrà avanti: “Quest’anno con la enorme diffusione del virus è forse ancora più complesso dell’anno scorso. Hanno avuto già diversi casi nell’orchestra e nel coro. E nel coro, che prova e si esibisce naturalmente senza mascherina, questo vuole dire ogni volta far stare a casa tutti per diversi giorni e convocare altri. Ci vuole grande pazienza. Ma io sono fiducioso”

Beppe Vessicchio è un pilastro del Festival di Sanremo, praticamente quasi ogni anni presenzia per dirigere l’orchestra e il pubblico lo ama. Speriamo possa partecipare all’edizione di Sanremo 2022.

