Melissa Satta parla della fine dell’amore con Boateng, l’ex marito con il quale ha avuto un’intensa relazione per dieci anni. Ecco le sue parole.

Dopo una grande sofferenza, spesso torna la felicità: così è capitato a Melissa Satta che però ora ricorda con dolore la fine dell’amore con Boateng.

Lo scorso anno, infatti, la coppia ha annunciato la sua separazione ma Melissa Satta non aveva ancora parlato liberamente della fine del suo matrimonio ma ora, nel salotto di Verissimo, ha raccontato a Silvia Toffanin cos’ha provato.

La Satta ha svelato che la separazione non è stata una sua scelta: “Ora sto bene anche se è un dolore che rimane sempre. Ho sofferto molto, è stato un duro colpo perché non me l’aspettavo e perché non è stata una mia scelta. È andata così ma oggi sono molto felice. L’importante è avere un obiettivo comune che nel nostro caso è Maddox e sta andando bene”

Melissa e Boateng condividono un figlio, Maddox che oggi ha 7 anni, e per lui i due oggi sono in rapporti abbastanza sereni. La showgirl, intanto, vive la sua nuova relazione con Mattia: “È una persona diversa da quelle frequentate in passato. È un ragazzo non famoso e molto riservato, che mi dà qualcosa di totalmente differente da quello che ho avuto fino adesso. Sono molto felice perché crescendo mi sono accorta di cercare altre cose. Mio figlio ha quasi otto anni e non vorrei lasciarlo figlio unico. Con calma si fa tutto, vedremo, ma in futuro mi piacerebbe ricreare una famiglia. Un altro matrimonio non so se lo farei, non è la mia priorità, ma mai dire mai“

Infine, Melissa Satta ha anche parlato del suo rapporto con gli haters sui social network e di cosa pensa delle numerose critiche sulla sua bellezza: “Sono abituata a riceverli, solitamente mi scivolano addosso, altre volte invece ci faccio più caso. Quest’ultima volta sono stata attaccata da una donna. In questo periodo storico, dove ci ripetiamo sempre di essere unite, mi è dispiaciuto ricevere questo colpo basso”

Riproduzione riservata © 2022 - DG