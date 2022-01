Emma Marrone è pronta per Sanremo 2022 e poco prima del Festival si confessa a Maria De Filippi. Ecco cosa ha rivelato sulla sua vita privata.

Tra i Big di Sanremo 2022, Emma Marrone in una nuova intervista si racconta alla sua mentore, Maria De Filippi, parlando anche di un possibile fidanzato.

Emma è super felice del suo ritorno a Sanremo, dove porterà il singolo “Ogni volta è così” con la direzione d’orchestra di Francesca Michielin. La cantante per l’occasione si è raccontata a D di Repubblica, intervistata da un ospite d’eccezione: Maria De Filippi, colei che l’ha scoperta più di 10 anni fa.

“Oggi mi guardo allo specchio e mi vado bene così come sono, perfino con il taglio di capelli raffazzonato per l’ultimo film, in cui tra l’altro mi invecchiano tantissimo ed è tutto girato senza trucco. Credo che le persone rimarranno sorprese, perché sembro veramente un’altra. Eppure questo non mi limita, anzi. Quando mi imbruttiscono e mi invecchiano quasi quasi mi sento a mio agio, proprio perché sto facendo qualcosa che va oltre la mia immagine”

Il suo ritorno al Festival di Sanremo è stato proprio voluto da Emma, che sapeva che questo singolo sarebbe stato perfetto per l’Ariston: “Mi è capitata tra le mani una canzone bellissima, ‘Ogni volta è così’, e allo stesso tempo super difficile da cantare. Una doppia sfida, insomma, e come dicevo io amo le sfide. Devo mettermi alla prova e rischiare. Quindi mi va di cantare questa canzone a Sanremo, mi va di scendere quelle scale, mi va di indossare gli abiti che Alessandro Michele mi sta cucendo addosso. E questa è una grande vittoria per me: agli inizi la moda non mi guardava neanche, nessuno voleva accostare il proprio brand alla mia immagine, e invece oggi mi ritrovo ad essere vestita custom made proprio da Gucci. Sono anche orgogliosa di dimostrare a tutti che non dimentico da dove sono partita, non do mai niente per scontato”

Nella chiacchierata con la sua grande amica Maria, Emma Marrone si è detta soddisfatta della sua vita, tranne forse per la mancanza di un fidanzato: ““Una casa ce l’ho. Una famiglia pure. Sono una ragazza in gamba. Mi basta un fidanzato sano di mente e siamo a posto. Prima o poi arriverà? Mah…”

