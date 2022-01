Le due dame indiscusse di Uomini e Donne sono state ospiti a Verissimo e hanno discusso anche in quell’occasione, la conduttrice non ne poteva più.

Tina Cipollari e Gemma Galgani sono state ospiti di Verissimo. Le due sono state invitate per parlare del loro rapporto spesso discusso a Uomini e Donne ma hanno iniziato da subito a litigare, tanto che Silvia Toffanin non ne può più e invoca la De Filippi.

Lo scontro tra Tina e Gemma: la reazione della Toffanin

Come riporta Fan Page, Tina Cipollari ha da subito attaccato Gemma Galgani con le seguenti dichiarazioni: “Sto bene, starei meglio se non avessi lei accanto. Lei è il nuovo sex symbol italiano. Silvia è una donna, non è un uomo, non c’è bisogno che fai la voce del sesso con lei”. La dama torinese ha subito replicato: “Mi sta rendendo questo percorso a Uomini e Donne particolarmente faticoso. I miei insuccessi sono dettati dalle sue invasioni. Dici sciocchezze”.

A questo punto, l’opinionista perde le staffe e si scaglia contro la sua “nemica”: “Ti stoppo subito. Silvia ti chiedo una gentilezza, puoi chiuderle il microfono? Lei ama parlare sopra e io queste cose proprio non le sopporto. Ti devo far presente che oggi è stata una puntata difficilissima, perché lei – come è solita fare – mi ha accusato, dice che questi uomini si allontanano da lei per causa mia”.

La discussione va avanti per un bel po’, tanto da indurre Silvia Toffanin a dichiarare: “Ma come fa Maria De Filippi a passare tutti i pomeriggi con voi due, alla sera le scoppia la testa. Mamma mia”.

