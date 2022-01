Durante la puntata di venerdì, l’opinionista ha svelato che suo marito ha avuto un’esperienza con un uomo, ma chiarisce tutto su instagram.

In occasione del triangolo Delia-Alex-Soleil, si è parlato al GF Vip 6 dell’amore libero e di che cosa intendono i due gieffini. Alfonso Signorini poi rivolge una domanda a Sonia Bruganelli, la quale fa intendere che Paolo Bonolis abbia avuto un’esperienza con un uomo. L’opinionista chiarisce tutto dopo la trasmissione.

Le dichiarazioni di Sonia Bruganelli

Mentre si parlava dell’amore libero tra Delia e Alex, Alfonso Signorini, rivolgendosi a Sonia Bruganelli le chiede: “C’è mai mai stata una situazione simile, borderline con Paolo?” e l’opinionista risponde: “Lui con un uomo si, però adesso non posso dirlo”. Con queste parole si è pensato subito che Paolo Bonolis avesse avuto una storia con un uomo o qualcosa del genere.

Sonia però, fa chiarezza dopo la puntata smentendo queste ipotesi, come riporta Fan Page: “Vi racconteremo, ma non è stato con un uomo. Siccome è un uomo che piace, piace anche agli uomini. Ha avuto la fortuna di avere un’avances da un uomo famoso che purtroppo non è più in vita. Ora non voglio entrare nel dettaglio, se vorrà ne parlerà lui”.

