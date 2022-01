La principessa etiope dichiara di aver visto Delia Duran leggere qualcosa e poi nasconderlo nell’armadio per non farsi scoprire, secondo la gieffina è un copione da recitare al GF Vip 6.

A quanto sembra, le ipotesi e i dubbi del pubblico su Delia Duran cominciano a entrare anche nella Casa del GF Vip, in modo tangibile. Jessica Selassiè afferma di aver visto la modella mentre leggeva qualcosa che tiene nascosto nell’armadio. Manila stessa, lo conferma: che sia un copione su cosa dire nel reality?

Le dichiarazioni di Jessica su Delia Duran

Come riporta Today, Jessica Selassiè dichiara: “Prima sono entrata in camera e ho visto che Delia aveva una mano sull’anta dell’armadio e un’altra come se stesse leggendo una cosa…” ha confidato Jessica parlando con la sorella Lulù e Manila: “Quando ci ha visto è sbiancata e poi ha spinto con la mano”. Questi sospetti vengono confermati anche dalla Nazzaro che racconta: “L’altra volta si stava mettendo una crema, ma secondo me ha qualcosa in quell’armadio. Ha qualcosa che legge, sono sicura“.

I sospetti che la storia di Delia e Alex sia una “soap” recitata è venuta a molti telespettatori ma adesso troverebbe anche un riscontro, una prova tangibile. Cosa dirà Alfonso Signorini nella puntata di stasera? Si scoprirà la verità sul “copione gate”?

