Il noto chirurgo torna su Fabrizio Corona svelando di esserne stato molto innamorato, a queste parole l’ex paparazzo risponde immediatamente con un post social.

In occasione di un’intervista a Verissimo, Giacomo Urtis rivela il suo rapporto con Fabrizio Corona e torna sulle dichiarazioni fatte al GF Vip 6. Ospite di Silvia Toffanin, il chirurgo ha vuotato il sacco su cosa prova davvero per l’ex paparazzo e lui ha risposto subito sui social.

Le dichiarazioni di Giacomo Urtis

Come riporta Blogtivvu, Giacomo Urtis parla di Fabrizio Corona a Verissimo e svela: “Fabrizio è una persona molto affascinante, lo conosco da tanti anni e mi ha aiutato tantissimo, con lui era un’amicizia molto speciale. Io ero innamorato di lui. Lo conosco da tanti anni, da quando stava con Nina Morić. La nostra era un’amicizia bella, profonda… Un’amicizia alchemica, alla Alex Belli.“

A queste parole è stata immediata la risposta social dell’ex paparazzo che posta una foto in cui si trova su un’aereo e scrive: “Volo“, aggiungendo un cuore. Che sia ironica o meno il chirurgo sembra continuare ad affermare che tra loro ci sia stata una relazione. Nella Casa, Urtis aveva infatti affermato: “Lui non ne ha mai fatto mistero. Secondo te chi mi ha presentato il mondo? In aeroporto ho visto questo braccio tatuato… ci siamo presentati e mi ha portato a Milano ed io non volevo viverci ma è stata la mia fortuna. Lui è l’amore della mia vita. Sono uno dei pochi, negli anni, che è sempre rimasto là. Lui non si fa alcun problema, è normale.“.

