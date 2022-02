Ieri sera, durante la seconda serata del Festival di Sanremo, si è esibita Emma Marrone con il suo brano e sul palco ha deciso di fare un gesto femminista. Ma cosa vuol dire?

Emma Marrone ieri sera ha debuttato a Sanremo 2022 con la canzone “Ogni volta è così”, piazzandosi molto in alto nella classifica parziale della sala stampa.

Chi la conosce bene sa che Emma è molto attenta alla questione femminista e lo ha dimostrato più volte. Non ha perso l’occasione, infatti, di sottolineare la sua importanza anche sul palco dell’Ariston, con un gesto che era molto in voga negli anni 70.

Due mani che si uniscono davanti alla telecamera, formando tra pollici e indici una figura stilizzata di una vagina: questo il gesto di Emma Marrone durante la sua esibizione, mentre cantava “Ogni volta è così, siamo sante o puttane. E non vuoi restare qui e neanche scappare”

Cosa vuol dire il gesto di Emma

Il gesto è stato frainteso da molti spettatori, che hanno pensato a un possibile coming out dell’artista, ma non è per nulla così.

Emma ha mandato un messaggio preciso, schierandosi con le donne, contro il sessismo e per la loro tutela e difesa. la spiegazione di quel passaggio del suo brano “Ogni volta è così” l’aveva fornita alla vigilia dell’inizio del Festival di Sanremo:

“Non parla di relazioni tossiche bensì di relazioni complesse. Molti amici stanno insieme in una bolla di finzione e per non stare da soli. Non si rischia. Io mi rivolgo alle donne ma il messaggio è per tutti”.

