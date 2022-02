Dopo l’esibizione di ieri sera, la mamma di Amici Maria De Filippi ha voluto complimentarsi con Sangiovanni, una delle star uscite proprio dal suo programma.

Ieri sera Sangiovanni ha fatto il suo debutto sul palco dell’Ariston con il suo brano “Farfalle”, che però non ha soddisfatto a pieno la sala stampa. Ma Sangio, invece, è molto felice.

Sui social il giovane cantante sta mandando tante good vibes ai suoi fan e si vede che è molto felice di essere stato scelto per partecipare al Festival di Sanremo. Questa mattina, durante un’intervista a Storie Italiane, Sangiovanni ha raccontato le sue sensazioni sul palco, dove si è sentito abbastanza a suo agio, e ha poi raccontato di un messaggio particolare che gli è arrivato.

Non poteva mancare, infatti, per lui l’opinione di Maria De Filippi, la sua mamma televisiva, che ha seguito l’esibizione e gli ha fatto i complimenti: “Mi ha scritto che le è piaciuto molto il pezzo. Ma glielo avevo già fatto sentire, mi aveva già detto che le piaceva. Mi ha scritto che era orgogliosa di me e che sono stato bravo”

Un commento molto apprezzato da Sangiovanni che stima molto Maria e non smette mai di ringraziarla per il successo che ha ricevuto. Inoltre, il giovane cantante non è dispiaciuto della posizione di ieri a metà classifica, anzi la ritiene una buona posizione:

“Poi io punto a vincere altre cose più che a stare alto in classifica!”

