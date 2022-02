Il Santo padre sta per tornare a parlare ma questa volta ai microfoni della Rai, dopo l’intervista a dicembre in esclusiva Mediaset.

Papa Francesco sarà ospite domenica da Fabio Fazio. Il Santo padre concederà un’intervista domenica 6 febbraio a Che tempo che fa. Non si sa ancora se in collegamento o in presenza all’interno degli studi ma è comunque ufficiale la sua intervista.

Papa Francesco concede un’intervista alla Rai

Come riporta il sito Open: “Papa Francesco sarà ospite di Fabio Fazio nella puntata di domenica 6 febbraio su Rai1. L’annuncio è arrivato sui canali social della Rai. L’ultima apparizione sulla tv italiana per il Papa è stata su Canale 5, dove aveva rilasciato una lunga intervista al Tg5 lo scorso dicembre, poco prima di Natale. In quell’occasione non sono mancate le polemiche per la scelta del Papa di rilasciare un’intervista esclusiva su un canale Mediaset. A protestare era stato tra gli altri il senatore di Italia viva Michele Anzaldi, che su Twitter aveva parlato di: “schiaffo alla Rai che, a differenza di Mediaset, ha pure una costosa struttura dedicata, Rai Vaticano”.

La polemica ha trovato lo spazio ad una nuova intervista del Papa ma questa volta alla Rai. Di cosa parlerà il Santo padre? Ecco il post:

Sua Santità Papa Francesco domenica a #CTCF. pic.twitter.com/Bhydm1N1yF — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 3, 2022

