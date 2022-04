Si è spenta, all’età di 78 anni, Giulietta Sacco, definita regina della musica napoletana. L’artista – nel corso della sua lunga carriera – ha collaborato con diversi volti noti della musica partenopea, da Mario Merola a Nino D’Angelo.

Addi a Giulietta Sacco, nota cantante napoletana: nata nel 1945 a Maddaloni, sin da giovane dimostrò di avere una vena artistica che la introdusse nel mondo della musica. A piangerla, sui social, diversi collaboratori dell’artista, tra cui Nino D’Angelo. Lo scatto:

Il cantante ricorda la sua collega con affetto, dandole un ultimo saluto: “Napoli piange e piangono tutti quelli che amano la canzone napoletana…Giulietta Sacco, la sua più grande interprete, ci ha lasciato…Buon viaggio amica mia e R.I.P“.

Nel celebre film Così parlo Bellavista di Luciano De Crescenzo, si può ascoltare il brano A bumbuniera mia. La canzone viene associata a una delle scene più divertenti della pellicola. La traccia:

Si tratta della sequenza in cui Vittorio Marsiglia diventa, d’un tratto, aiuto fotografo per spillare qualche soldo al signore che deve fare le foto all’interno della macchinetta automatica.

