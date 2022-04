Un regalo davvero speciale quello fatto da David Beckham a suo figlio Brooklyn per il matrimonio: una Jaguar XK140 elettrificata.

David Beckham non ha certo badato a spese per garantire a suo figlio Brooklyn una giornata bellissima per il suo matrimonio con Nicola Peltz. Se la cerimonia e la festa successiva sono andate a gonfie velo, lo stesso vale per il gradimento nei confronti del regalo che l’ex Spice Boy ha voluto fare al suo ragazzo: una Jaguar XK140 davvero bella e… costosa.

Beckham, Jaguar in regalo al figlio Brooklyn: il costo

Sebbene non c’è stata una conferma ufficiale, si mormora che David Beckham e sua moglie Victoria abbiano regalato agli sposini una Jaguar elettrica celeste, affidandosi ad un’azienda – di cui l’ex calciatore è socio – che converte auto d’epoca in vetture a zero emissioni.

Secondo gli esperti, il valore della vettura si aggira attorno al mezzo milione di dollari.

Di seguito il post su Twitter dove si vede la vettura regalata:

As wedding presents go, this is a pretty cool one… David Beckham gifted this electric Jaguar XK140 by Lunaz to his son Brooklyn in celebration of his wedding over the weekend 🔥#BeckhamWedding #classiccars #classiccarsuk pic.twitter.com/h81STVGzwL — Car Man (@CarMan201169) April 11, 2022

Le curiosità e i segreti della Jaguar

Se il valore dell’auto regalata da David Beckham a suo figlio Brooklyn è davvero elevato. In molti non hanno potuto fare a meno di notare alcune particolarità della vettura stessa. In primo luogo il fatto che sia stata modificata per l’elettrico ma soprattutto una clamorosa somiglianza con la spider usata da Harry e Meghan in occasione del loro royal wedding, quattro anni fa.

Anche in quell’occasione, la vettura era cabriolet, stessa casa costruttrice, colore molto simile. Si trattava infatti di una Jaguar E-Type Zero del 1968, blu-argento, riconvertita.

Insomma, delle nozze importanti. Quasi regali per Brooklyn e Nicola…

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG