Il rampollo di casa Beretta, fidanzato di Giulia De Lellis, ha realizzato una pistola personalizzata per Jeffree Star.

Il fidanzato di della De Lellis, Carlo Beretta, si è recato negli Stati Uniti per consegnare una pistola personalizzata a Jeffree Star, noto influencer e makeup artist a stelle e strisce, che è rimasto estremamente colpito dalla creazione del rampollo della famosa azienda italiana.

Giulia De Lellis, il fidanzato consegna arma personalizzata ad influencer americano

È volato fino in Tennessee, Carlo Beretta, fidanzato della nota influencer italiana, nonché rampollo della nota azienda italiana, produttrice di armi. Il giovane, infatti, ha realizzato una pistola personalizzata per Jeffree Star, il quale è rimasto colpito piacevolmente dall’arma. La foto:

Jeffree Star – come il papà – ama molto le armi e, così, ha deciso di far realizzare un’arma da fuoco di colore rosa e con su impresso il logo del suo brand di cosmetica, caratterizzato da una stella.

Giulia De Lellis

Il supporto della fidanzata

Carlo è stato subito supportato, via social, dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, dopo aver visto il post dell’azienda che parlava della pistola realizzata in esclusiva per l’influencer ha subito risposto.

La giovane, infatti, ha commentato con una serie di cuoricini, dimostrando di essere fiera e contenta del suo facoltoso fidanzato.

Riproduzione riservata © 2022 - DG