Giulia De Lellis è stata paparazzata durante le sue vacanze a Cortina insieme al fidanzato, Carlo Gussali Beretta.

Tra Giulia De Lellis e il fidanzato, Carlo Gussali Beretta, l’amore procede a gonfie vele: il settimanale di Alfonso Signorini ha paparazzato la giovane coppia a Cortina, durante un momento di relax sulla neve. I due stanno insieme da circa un anno e in tanti si chiedono se presto si decideranno a fare il grande passo.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

De Lellis e Carlo Beretta a Cortina

Giulia De Lellis sembra essere al settimo cielo accanto a Carlo Gussali Beretta: i due sono stati avvistati da Chi mentre passeggiavano sulla neve, felici e sorridenti. Al momento la coppia non ha ancora svelato quali sarebbero i loro progetti per il futuro ma in tanti sono impazienti di sapere se presto convoleranno a nozze o se decideranno di creare insieme una famiglia.

Carlo Gussali Beretta era originariamente un amico dell’ex fidanzato di Giulia De Lellis, Andrea Damante, che nel frattempo sembra aver ritrovato la serenità accanto a Elisa Visari. Lui e l’influencer non si sarebbero lasciati nel migliore dei modi e oggi Giulia ha tenuto con sé il piccolo Tommaso Kowalski, il volpino della pomerania che aveva acquistato proprio insieme al dj veronese.

Riproduzione riservata © 2021 - DG