Federico Fashion Style si è commosso fino alle lacrime parlando della sua esperienza a Ballando con le Stelle.

Alla finale di Ballando con le Stelle – dove ha trionfato Arisa – Federico Fashion Style è riuscito a stento a trattenere le lacrime parlando della sua esperienza nel programma tv e dei pregiudizi che lo avrebbero fatto soffrire all’inizio dello show.

“Abbiamo fatto un percorso intenso, particolare. All’inizio non mi sentivo pazzesco. C’era qualcosa che mi disturbava, legato ai giudizi, ai pregiudizi. Avevo paura che potesse uscire di me un lato che non conoscevo, la mia fragilità. Poi alla fine ho detto: ‘Che me ne frega, io sono così'”, ha dichiarato l’hair stylist dei vip.

Federico Fashion Style: le lacrime a Ballando con le Stelle

Federico Lauri si è commosso per la sua esperienza a Ballando con le Stelle e ha confessato che all’inizio dello show avrebbe sofferto per alcuni pregiudizi al suo indirizzo. Tutto si sarebbe concluso per il meglio e, fortunatamente, l’hair stylst conserverà un ottimo ricordo di quanto vissuto nel celebre talent show di Milly Carlucci.

“Per me Ballando è stata un’esperienza di vita bellissima. Piango, oddio, non voglio piangere. Ho capito che le emozioni si possono fare vedere anche agli altri, non devi per forza tenerle per te stesso. Mi mancherà tutto. Io ho già vinto, mi sono liberato di una cosa da cui volevo liberarmi da 32 anni, un’emozione di pianto”, ha dichiarato l’uomo, sposato con Letizia Porcu.

