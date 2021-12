Dopo aver trascorso una notte insieme a Soleil Sorge Alessandro Basciano ha iniziato a flirtare apertamente con l’influencer.

Alessandro Basciano non ha nascosto a Soleil Sorge la sua attrazione nei suoi confronti e dopo aver trascorso una notte nel letto insieme a lei al GF Vip ha affermato: “Stanotte mi hai abbracciato te, poi stamani mi sono aggrappato a te, eravamo appiccicati, però eri sveglia. Anche per me è stato piacevole. A me se una persona mi piace vorrei buttarmi”, ha affermato il nuovo arrivato al GF Vip e poi, rivolgendosi a Urtis, ha aggiunto: “Giacomo dici che devo aspettare perché altrimenti brucio le tappe?”.

Fonte foto: https://www.instagram.com/iam_alebasciano/

Alessandro Basciano e Soleil Sorge sempre più vicini

Alessandro Basciano non ha nascosto il suo interesse verso Soleil Sorge che, al contrario, essendo appena uscita dalla liaison con Alex Belli non avrebbe intenzione di buttarsi a capofitto in una nuova “amicizia speciale”. Essendosi accorta delle attenzioni del nuovo concorrente nei suoi confronti, Soleil si è confidata con Giacomo Urtis.

“Certo che è un bravo ragazzo e mi ha colpita è ovvio. Sì è bello, ma anche no amore, sto cercando di elaborare il tutto ancora. Anche perché mentalmente sto ancora pensando a fuori e però il mio subconscio fa degli scherzi. Certo che mi stanno mettendo alla prova”, ha detto. Nel frattempo Alex Belli – squalificato nelle scorse puntate del programma – non ha gradito la situazione e si è scagliato contro Basciano via social.

