Graziano Rossi, celebre ex pilota di motociclismo e papà del campione Valentino Rossi, è stato ricoverato nel reparto Neurologia dell’ospedale Marche Nord di Fano, dove sembra che sia tenuto sotto osservazione. Non è chiaro quali siano le sue condizioni al momento ma (stando a quanto riporta Leggo.it) non sarebbero preoccupanti.

Valentino Rossi: il padre è ricoverato

Graziano Rossi sarebbe giunto in ospedale in codice verde e sarebbe stato portato al reparto di Neurologia per ulteriori accertamenti. Al momento non è dato sapere quali siano le sue condizioni né i motivi che avrebbero spinto l’uomo e i suoi familiari a rivolgersi all’ospedale.

Il padre del Dottore è stato un pilota e ha corso nel mondiale tra il 1977 e il 1982. Molto presto diventerà nonno per la prima volta: Valentino e la sua fidanzata, Francesca Sofia Novello, hanno da poco annunciato di essere in attesa della loro prima figlia. Il campione, da sempre molto riservato, per il momento non ha rotto il silenzio in merito alle condizioni di salute di suo padre e in tanti tra i suoi fan sono in attesa di saperne di più.

