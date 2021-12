Mentre Alessandro Basciano e Soleil Sorge sembrano sempre più vicini al GF Vip, Alex Belli ha sbottato contro il nuovo concorrente via social.

Tra Alessandro Basciano e Soleil Sorge sembra già scattato un feeling particolare nella casa del GF Vip e, com’era prevedibile, la questione non ha fatto piacere ad Alex Belli. Sui social l’ex concorrente del programma, che prima della sua squalifica aveva stretto un rapporto particolare con Soleil Sorge, ha tuonato: “Anche se hai le mie stesse iniziali ‘AB’ sei un copia incolla! E attenzione le carte copiative non sono mai come gli originali!”.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

ANCHE SE HAI LE STESSE MIE INZIALI “AB” sei un COPIA INCOLLA, e ATTENZIONE LE CARTE COPIATIVE NON SONO MAI COME GLI ORIGINALI!!! #alexbelli #gfvip6 — ALEX BELLI (@BELLIPRODUCTION) December 19, 2021

Alex Belli contro Alessandro Basciano

A quanto pare il rapporto sbocciato tra Soleil Sorge e Basciano nella casa del GF Vip non starebbe facendo piacere a Alex Belli che, nel frattempo, è stato squalificato dal programma ed è tornato tra le braccia di sua moglie, Delia Duran. In tanti sui social sono curiosi di sapere come evolveranno le cose tra i due e, soprattutto, se succederà dell’altro tra Belli e Soleil.

Al momento sembra che l’influencer stia ancora soffrendo molto per il repentino addio dell’attore allo show e per il suo riavvicinamento alla moglie, Delia Duran. La questione avrà ulteriori sviluppi?

Riproduzione riservata © 2021 - DG