Selvaggia Lucarelli si è scagliata via social contro Gino Sorbillo e Chiara Nasti: in alcune stories postate dai familiari dell’influencer – ospiti nella nota pizzeria Sorbillo – era infatti evidente che nessuno dei presenti (cameriere compreso) indossasse la mascherina anti-Covid.

“Davvero complimenti vivissimi a Sorbillo e alla sua pizzeria in cui da una storia della immancabile Chiara Nasti (quella che terrorizza i suoi follower sui vaccini) apprendiamo che si serve la pizza senza mascherina ( anche il tizio dietro con la maglia rossa è senza). Il tutto mentre il settore della ristorazione rischia di richiudere e la variante Omicron sta mettendo di nuovo mezza Europa in ginocchio. Noi compresi, a breve. Che pena”, ha scritto in un post la famosa giornalista.

Selvaggia Lucarelli contro Sorbillo e Chiara Nasti

Selvaggia Lucarelli è tornata a scagliarsi contro Gino Sorbillo e l’influencer Chiara Nasti per l’assenza di mascherine mostrata nelle stories via social dall’influencer e dalla sua famiglia (che erano a cena nel ristorante del noto pizzaiolo). A seguire la giornalista ha anche aggiunto: “Notare che la storia la mette anche Sorbillo nelle storie, della serie: tutto normale.”

Chiara Nasti e Sorbillo replicheranno alle accuse della Lucarelli? Alcuni giorni fa la giornalista si era scagliata contro l’influencer anche per alcune delle sue dichiarazioni in merito al vaccino anti-Covid.

