Chiara Nasti ha espresso dei dubbi in merito ai vaccini anti-Covid. Selvaggia Lucarelli ha deciso di replicare via social.

Chiara Nasti ha sollevato una bufera sui social, dove ha espresso alcuni dubbi sull’efficacia dei vaccini anti-Covid affermando che numerose persone da lei conosciute “avrebbero avuto problemi non indifferenti”. Selvaggia Lucarelli ha replicato contro l’influencer con un post al vetriolo in cui ha scritto:

“Chiara Nasti, 2 milioni di follower, ci spiega che è pieno di suoi coetanei rovinati da reazioni avverse ai vaccini.(…) Ora, visto che la ragazza che è così attenta al problema reazioni avverse, potrebbe raccontare quelle da anestesia totale e locale, da sostanze utilizzate nella medicina estetica e così via, visto che a 17 anni si era già sottoposta a operazioni impegnative per aumentare il seno e con la medicina estetica mi sembra avere una certa confidenza. Di sicuro più che con i vaccini. Ecco, si renda utile partendo da lì, poi ci parli del resto. O magari no”, ha scritto la giornalista in un post sui social.

Selvaggia Lucarelli contro Chiara Nasti: i vaccini anti-Covid

Chiara Nasti – già finita nell’occhio del ciclone per aver affermato in passato di non bere acqua perché “non sarebbe stata di suo gradimento” – ha espresso via social alcuni dubbi sul tema dei vaccini anti-Covid e ha affermato che avrebbe visto alcune ragazze della sua età che a causa della vaccinazione “avranno problemi per tutta la vita”. Sulla questione è intervenuta Selvaggia Lucarelli, che col suo solito sarcasmo ha asfaltato l’influencer.

“Per andare sull’isola dei famosi quanti vaccini hai fatto?”, ha chiesto sarcastica la giornalista rivolgendosi direttamente a Chiara Nasti nel suo post via social. L’influencer replicherà?

