Georgina Rodriguez, incinta di due gemelli, è partita con i figli suoi e di Ronaldo verso il Polo Nord per incontrare Babbo Natale.

Mentre Cristiano Ronaldo è impegnato in un match di Premier League contro il Norwich, Georgina Rodriguez ha preso un jet privato ed è partita per il Polo Nord insieme ai bambini (i 3 figli avuti precedentemente da Ronaldo e la piccola Alana Martina, la figlia avuta dalla stessa modella insieme al campione).

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo non badano a spese quando si tratta di far felici i loro bambini: la famosa top model – incinta di due gemelli – ha portato i piccoli Cristiano Jr (primo figlio avuto da Cristiano Ronaldo come padre single) Eva e Mateo (i due gemelli avuti dal campione) e Alana Martina al circolo Polare Artico per visitare nientemeno che il villaggio di Babbo Natale.

Tra giri in slitta e merende attorno al fuoco, Georgina e i figli di Cristiano Ronaldo si sono goduti una vacanza davvero eccezionale e sui social la modella non ha mancato di immortalare alcuni dei momenti felici trascorsi insieme ai bambini. “Con amore dal Polo Nord”, ha scritto la modella, più felice che mai.

