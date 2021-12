David Beckham ha condiviso con i fan una foto del suo nuovo maglione di Natale e ha ironizzato sulla sua adorazione verso la moglie Victoria.

David Beckham e Victoria Beckham sono una delle coppie d’oro dello show business internazionale e come ogni anno, in vista delle feste di Natale, i due non si sono smentiti: stavolta l’ex calciatore ha dedicato il suo “maglione di Natale” all’ex Posh girl e ha postato la foto sui social. “Sono un fan di Victoria Beckham”, ha scritto il marito della stilista, che a sua volta ha chiosato: “Questo sì che è un maglione di Natale!”

David Beckham: il maglione dedicato a Victoria

Ironizzando sulla scritta impressa sul suo maglione a tema natalizio (Spice world) David Beckham ha colto l’occasione per fare una speciale dedica a sua moglie Victoria, che si è concessa con lui uno scatto natalizio.

La coppia è sposata dal 1999 e oggi è senza dubbio una delle più longeve dello show business internazionale. A proposito del suo lungo e importante amore per l’ex calciatore, Victoria ha confessato a Today: “Entrambi lavoriamo molto duramente, adoriamo ciò che facciamo professionalmente. La chiave del nostro rapporto? La comunicazione“, ha dichiarato, e ancora: “Siamo molto presenti nella vita dei bambini – ha detto ancora – amiamo la nostra famiglia, tutto ciò che facciamo ruota attorno a loro“.

