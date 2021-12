Fabrizio Corona è coinvolto nelle dinamiche del GF Vip 6 e in particolare nel bacio tra Delia Duran e Carlo Cuozzo? Sui social sono emersi alcuni indizi.

La bufera scatenata dal triangolo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge nella casa del GF Vip è stata più volte accostata al nome di Fabrizio Corona che, secondo indiscrezioni, avrebbe preso accordi con alcuni concorrenti del reality show architettando dei “teatrini” che avrebbero consentito loro di ottenere visibilità. Tra questi vi sarebbe anche il clamoroso “bacio” scattato tra Delia Duran e Carlo Cuozzo che, guarda caso, sembra conoscere bene Fabrizio Corona.

Fabrizio Corona ha orchestrato il bacio tra Delia Duran e Carlo Cuozzo in modo di dare ulteriore spettacolo al GF Vip 6? L’ex Re dei paparazzi si è guardato bene dal confermare o smentire la notizia ma intanto, sui social, sono emersi alcuni indizi sul suo legame con l’imprenditore che ha baciato la moglie di Alex Belli.

Cuozzo infatti (stando a quanto riporta Very Inutil People) farebbe parte della stessa agenzia per cui ha lavorato Corona e i due avrebbero anche preso parte ad alcune serate insieme. Sulla vicenda emergerà la verità? Al momento in tanti si chiedono che piega prenderà il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge, che sembrano ormai essere sempre più lontani.

