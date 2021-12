La storia tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni è durata meno di un batter di ciglia: l’influencer ha confermato che oggi sarebbe single.

Chiara Nasti è di nuovo single: sarebbe già giunta al termine la presunta liaison tra l’influencer e il calciatore Mattia Zaccagni (che erano stati avvistati insieme negli scorsi mesi). Rispondendo alle domande dei fan attraverso i social Chiara Nasti non ha però fatto segreto di volere presto un figlio tutto suo: “Come sto? Normale, niente di emozionante. Ho passato periodi migliori! Perché non mi faccio vedere mai con il mior ragazzo? Semplicemente perché non ho un ragazzo. Mi piacerebbe da morire diventare mamma! Appena troverò la persona giusta sarà la prima cosa che farò. Amo i bambini! Se mi fido delle persone? No (ride, ndr). Alla fine sono anche co***na perché non mi fido ma continuo a raccontare le mie cose a tutti”, ha affermato l’influencer.

Chiara Nasti

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni: la rottura

Sarebbe già naufragata la storia tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni (che più volte sono stati avvistati insieme nei mesi scorsi e che però non hanno mai confermato la liaison). L’influencer ha confermato ai fan sui social di essere single e, a sorpresa, ha confessato di desiderare presto un bambino. Il 2022 le riserverà nuovi amori e l’arrivo di un’inaspettata cicogna? I fan sono impazienti di scoprirlo!

