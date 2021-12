Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié hanno deciso di riprovare a stare insieme e il nuotatore le ha fatto un’inaspettata dichiarazione.

Il tira e molla tra Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié a quanto pare non è in procinto di terminare: questa volta a fare dietrofront nei confronti della principessa etiope è stato il nuotatore, che nella casa del GF Vip 6 le ha fatto una dichiarazione molto particolare. “Appena esci ti sequestro, ti lascio un po’ per la famiglia però finiti i giri familiari, sei mia”, ha dichiarato il nuotatore manifestando il desiderio di poter avere la ragazza tutta per sé.

Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo: la dichiarazione a Lulù Hailé Selassié

Mentre tra Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié sembra essere tornato il sereno, all’esterno del GF Vip 6 sono in tanti a credere che la liaison tra i due non durerà. Ad esprimere quest’opinione è stata in primis Clarissa Hailé Selassié, la sorella di Lulù che ha da poco lasciato la casa di Cinecittà e ha consigliato a sua sorella di “volare da sola”, ossia di continuare il suo percorso all’interno del programma senza soffrire ancora una volta per Bortuzzo.

Il nuotatore non ha preso affatto bene la questione e infatti in diretta tv ha replicato: “Mi dispiace che fuori non sia stato capito quello che c’è stato fra noi, Clarissa ti ha detto ‘vai da sola’, questa cosa mi è dispiaciuta. Non posso pretendere che tutto sia capito, per questo mi dispiace”.

A dargli man forte è stata ovviamente la principessa etiope, più felice che mai di essere tornata tra le sue braccia: “Abbiamo avuto dei momenti di no, ma non è successo niente di grave, non è che ci siamo insultati o altro“, ha dichiarato la principessa cercando di tranquillizzare sua sorella e i telespettatori rispetto al suo rapporto con il giovane nuotatore.

