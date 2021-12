Il leader della Dark Polo Gang, Tony Effe, dovrà consegnare pasti alla Caritas e risarcire di 40mila euro un ragazzo da lui picchiato.

Il trapper Tony Effe è stato condannato per una rissa risalente al 2019: dovrà pagare un risarcimento di 40mila euro alla persona da lui picchiata e consegnare pasti alla Caritas. Dopo la sentenza dei giudici – la cui decisione è stata annunciata da La Repubblica – l’ex fidanzato di Taylor Mega ha postato sui social una story dove era ripreso mentre era intento a fare il dito medio (forse in segno di disapprovazione verso la decisione presa dalla corte nei suoi confronti).

Fonte Foto: https://www.instagram.com/tonyeffebaby777/?hl=it

Tony Effe condannato

Per fatti risalenti al 2019 a Roma Tony Effe è stato condannato al pagamento di 40mila euro e alla consegna di pasti caldi presso la Caritas. La decisione è stata presa dai giudici a causa del comportamento avuto dal giovane cantante con un ragazzo pressappoco coetaneo (che l’ex fidanzato di Taylor Mega avrebbe minacciato e colpito alla mandibola, fratturandogliela). Tony Effe non sembra aver preso bene la decisione dei giudici e oltre ad aver mostrato il suo dito medio via social ha tuonato:

“Allora a me mi denunciano, mi chiedono i soldi, quando io da Milano devo venire a Roma per fare un processo… gratis. Cioè io prendo un treno per venire a Roma gratis… non va bene, se devo venire in tribunale pagateme”.

