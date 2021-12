A Ballando con le Stelle Morgan ha potuto riabbracciare sua figlia Lara, nata dall’amore naufragato per Jessica Mazzoli.

Morgan ha ricevuto un’inaspettata e commovente sorpresa a Ballando con le Stelle: sua figlia Lara (nata dall’unione con l’ex volto di X Factor Jessica Mazzoli) si è presentata al programma e, al termine dell’esibizione del padre, lo ha raggiunto al centro dello studio e ha ballato insieme a lui un tenero valzer. Morgan, visibilmente commosso, ha elogiato la bambina affermando: “Sei molto più brava tu di me”.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

Morgan: la figlia Lara a Ballando con le Stelle

I rapporti tra Morgan e la sua ex, Jessica Mazzoli, non sono mai stati dei migliori e lo stesso cantante ha svelato che per quasi due anni non avrebbe avuto occasione di vedere sua figlia Lara (seconda figlia da lui avuta dopo Anna Lou, nata dall’amore per Asia Argento, e prima della piccola Maria Eco, nata dall’unione tra Morgan e Alessandra Cataldo).

La piccola Lara ha raggiunto il padre durante la sua esibizione e ha ballato con lui un valzer che ha commosso il cantante e il pubblico da casa. “La danza unisce le persone, in questo caso me e mio padre e stasera sarà bellissimo”, aveva dichiarato la bambina poco prima di entrare in pista.

Riproduzione riservata © 2021 - DG