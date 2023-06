Biografia, vita privata e curiosità su Mattia Zaccagni, calciatore e marito di Chiara Nasti, famosa fashion blogger.

Nel mondo del calcio Mattia Zaccagni si sta facendo valere, militando nella Lazio ma da qualche tempo a questa parte il suo nome è balzato anche agli onori della cronaca rosa per via della sua storia d’amore con una delle fashion blogger più seguite in Italia, ovvero Chiara Nasti. I due avranno presto un figlio (hanno affittato lo Stadio Olimpico per il gender reveal, addirittura) e hanno anche deciso di convolare a nozze. Scopriamo qualcosa in più su di lui: origini, esordi, la storia con la Nasti e tante curiosità.

Chi è Mattia Zaccagni: la scheda

Nome e cognome: Mattia Zaccagni

Data e luogo di nascita: 16 giugno 1995, Cesena

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: Calciatore

Moglie: Chiara Nasti

Genitori: Chiara e Fabio Zaccagni

Social: Instagram

Mattia Zaccagni, biografia ed esordi

Mattia Zaccagni è nato a Cesena il 16 giugno del 1995. Il suo esordio nel mondo del calcio è datato 2015 ma da allora la sua carriera è stata davvero travolgente. Ha giocato prima nel Bellaria Igea Marina e successivamente nelle giovanili del Verona. Il suo percorso l’ha portato a debuttare in prima squadra con i veronesi, per poi trasferirsi nel 2021 alla Lazio.

Il suo ruolo è centrocampista laterale, ma può anche essere impiegato in una posizione più avanzata del campo, come esterno offensivo.

Mattia Zaccagni, vita privata

Cosa sappiamo della vita privata di Mattia Zaccagni? Per quanto riguarda il suo patrimonio personale il calciatore guadagna circa mezzo milione di euro all’anno mentre dal punto di vista sentimentale nel 2021 è uscito allo scoperto via social con la modella e fashion blogger Chiara Nasti. Vivono a Roma.

I due sono stati fin da subito affiatati. La Nasti ha anche rivelato in seguito come si sono conosciuti: “Ci siamo conosciuti a Ibiza a inizio giugno e non ci siamo più staccati”. Però poi è passato un po’ di tempo prima di uscire allo scoperto come fidanzati. “Volevamo esserne entrambi sicuri al 100%. Poi lui è super riservato, non ama gossip e queste cose. Si dedica al 100% al suo lavoro e ama tenere la sua vita privata. Ed è una cosa che ho apprezzato da morire perché, indipendentemente dalla professione che uno svolge ogni giorno, le persone riservate sono poche” ha detto su Instagram.

Nel marzo del 2022 diversi indizi fanno propendere che presto i due potrebbero diventare genitori. Le voci vengono confermate e i due scelgono addirittura di affittare lo Stadio Olimpico di Roma per il gender reveal.

Nell’agosto dello stesso anno, inoltre, Zaccagni le chiede di sposarlo, e la Nasti accetta mostrando l’anello su Instagram.

https://www.instagram.com/p/Cg-K1pSsIOl/

Mattia e Chiara sono diventati genitori pochi mesi dopo: il 16 novembre, su Instagram, ecco il post più atteso condiviso dall’influencer. Il piccolo Thiago (questo il nome scelto) tra le braccia di papà in un tenerissimo scatto:

https://www.instagram.com/p/ClBE1OXonvf/?hl=it

Il sì della coppia è arrivato il 20 giugno del 2023: Chiara e Mattia si sono sposati a Santa Maria in Ara Coeli, stessa chiesa che era stata scelta da Ilary Blasi e Francesco Totti.

Chi è Chiara Nasti, la moglie di Mattia Zaccagni

Chiara Nasti ha origini campane ed è nata il 22 gennaio del 1998 sotto il segno zodiacale del Capricorno. Appassionata di moda e fotografia a soli 13 anni condivideva già i propri scatti via social, successivamente ha aperto un suo blog ed è diventata fra le fashion blogger più seguite in Italia.

Mattia Zaccagni, 4 curiosità

-Nel 2020 Mattia Zaccagni ha ricevuto la sua prima convocazione in nazionale italiana dal commissario tecnico Roberto Mancini.

-Ha diversi tatuaggi visibili sul corpo.

-Uno dei suoi miti calcistici è Alessandro Del Piero.

-Ha confessato di non essere particolarmente bravo a cucinare ma le tagliatelle e le piadine sono alcuni dei suoi cibi preferiti.

