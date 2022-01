L’influencer e il calciatore fanno coppia fissa da giugno e sembrano sempre più affiatati, su Instagram la Nasti svela come si sono conosciuti e qualche dettaglio su Zaccagni.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono usciti ormai allo scoperto. L’influencer e il calciatore sembrano molto innamorati e complici e la Nasti coglie l’occasione per parlare della loro relazione. Su Instagram, risponde alle domande poste dai fan sulla loro coppia e svela dei dettagli inediti.

Le dichiarazioni di Chiara Nasti

Chiara Nasti rivela ai fan come ha conosciuto il suo Mattia Zaccagni: “Ci siamo conosciuti a Ibiza verso inizio giugno e non ci siamo più staccati”. Con tanto di cuore, l’influencer racconta ai fan il momento in cui ha visto il suo amore per la prima volta. Sembra essere stato amore a prima vista per i due che sa quel momento si sono messi insieme ufficialmente.

La modella poi svela perchè hanno aspettato un po’ per uscire allo scoperto: “Volevamo esserne entrambi sicuri al 100%. Poi lui è super riservato, non ama gossip e queste cose. Si dedica al 100% al suo lavoro e ama tenere la sua vita privata. Ed è una cosa che ho apprezzato da morire perchè, indipendentemente dalla professione che uno svolge ogni giorno, le persone riservate sono poche”.

